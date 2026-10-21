결혼 늘더니…한국 기업서 일하고 싶다는 일본인도 늘었다 [일본은 지금]

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한국 남성과 결혼하는 일본 여성이 2000년 이후 최다를 기록한 가운데 일본 대학생과 구직자 2명 중 1명은 한국 기업에서 일하고 싶어 하는 것으로 나타났다.

21일 한국무역협회 도쿄지부에 따르면 지부가 지난 20일 발표한 ‘2026년 일본 대학생·구직자 취업 의식 조사’에서 일본에 진출한 한국 기업에 취업하고 싶다는 응답은 50.8%로 절반을 넘었다. ‘매우 희망한다’가 19.5%, ‘어느 정도 희망한다’가 31.3%였다.

희망하지 않는다는 응답은 17.8%에 그쳤지만 판단을 유보한 응답도 31.3%로 적지 않았다. 특히 앞으로 한국 현지에서 일하고 싶다는 응답은 46.1%로, 희망하지 않는다는 응답(23.3%)의 두 배 가까이 됐다.

◆ “들어본 적은 있다”에 머문 이해, ‘치열한 경쟁’ 걱정

하지만 정작 한국 기업에 대해서는 ‘들어본 적은 있다’는 응답이 56.2%로 가장 많았다. ‘잘 알고 있다’는 7.7%, ‘어느 정도 알고 있다’는 31.3%로 둘을 합쳐도 39.1%에 그쳤다.

무역협회는 “드라마·영화·음악 등 대중문화로 형성된 호감이 개별 기업에 대한 이해로 충분히 이어지지 못하고 있다”고 봤다.

한국 기업을 바라보는 시각에는 기대와 우려가 함께 담겼다. 긍정적인 이미지로는 ‘글로벌화가 진전되어 있음’이 70.4%로 가장 많았다.

이어 ‘성장 속도가 빠름’이 38.4%, ‘활력 있고 도전 정신이 있음’이 33.7%였다.

반면 부정적인 이미지로는 ‘경쟁이 치열하다’가 74.1%로 가장 많이 꼽혔다. ‘위계질서와 수직적 문화’를 지적한 응답도 65.7%에 달했고 ‘고용 불안정’은 24.9%였다. 두 문항 모두 복수응답이다.

◆ 관광·문화 원하는데 한국 기업 주력은 무역·IT

일하고 싶은 업종에도 한국 문화에 대한 관심이 묻어났다. 한국 기업에 한정하지 않고 취업하고 싶은 업종을 물은 문항에서 ‘예술·스포츠·관광’이 55.2%로 가장 많았다.

이어 ‘광고·출판·매스컴’(31.3%), ‘복지·의료·뷰티’(30.6%) 순으로 문화·서비스 업종에 관심이 몰렸다.

반면 무역협회가 일본 진출 한국 기업의 주력으로 꼽은 ‘무역·종합상사’는 21.5%, ‘IT’는 7.7%, ‘기계·건설·중공업’은 5.7%에 그쳤다.

희망 직군은 ‘마케팅·기획’이 44.8%로 가장 많았고 ‘판매·서비스’(40.4%), ‘사무·관리’(36.7%)가 뒤를 이었다.

◆ K팝·드라마로 시작해 결혼까지

한국에 대한 관심이 높아지면서 결혼 통계도 같은 방향을 가리킨다. 국가데이터처 인구동향조사를 보면 한국인 남편과 일본인 아내의 혼인은 지난해 1483건으로 2000년 이후 가장 많았다. 종전 최다였던 2014년 1345건을 11년 만에 넘어섰다.

코로나19 사태를 거치며 2022년 599건까지 줄었던 이 숫자는 2023년 840건, 2024년 1176건으로 늘었고 지난해 다시 26.1% 증가했다. 3년 만에 2.5배가 됐다. 반면 일본인 남편과 한국인 아내의 혼인은 지난해 190건에 그쳤다.

지난달 28일 일본 언론 보도에 따르면 도쿄에서 한국 남성과의 맞선을 전문으로 하는 결혼상담소 ‘모아러브’는 올해 여성 회원이 지난해의 두 배로 늘었다.

상담소 측은 대부분의 가입 계기가 K팝과 한국 드라마라고 설명했다. 한국 거주를 원하는 경우도 많아 남성이 한국에 살고 있으면 여성 대부분이 결혼 뒤 한국으로 이주한다고 했다.

한·일 결혼상담소에서 만난 한국 남성과 결혼을 고려한다는 일본 여성 A씨(38)는 “한국인 남성과 한 번 사귀면 일본인은 솔직히 부족하다고 느껴진다”고 말했다.

무역협회 조사에서도 한국 기업에 관심을 갖게 된 계기로 ‘한국 문화·콘텐츠 관련 경험’을 꼽은 응답이 62.6%로 가장 많았다. ‘한국어 사용·한국 관련 경험’은 61.6%였다. 무역협회는 한국 대중문화에 대한 관심이 기업에 대한 관심으로 이어진 것으로 분석했다.

한편 이번 조사는 지난달 11일부터 지난 2일까지 일본 내 한국 기업이 가장 많이 등록한 구인·구직 사이트 ‘잡재팬’의 등록 구직자와 한국어학과가 있는 일본 대학 재학생 등 297명을 대상으로 온라인에서 진행됐다.

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