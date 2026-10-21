창원 한 혈액투석실 이용 환자·종사자 14명 C형간염 집단감염 [사건수첩]

경남 창원시에 있는 한 의료기관의 혈액투석실에서 혈액투석을 받은 환자와 종사자 등 14명이 C형간염에 걸린 것으로 확인돼 보건당국이 확산 방지 조치와 심층 역학조사를 벌이고 있다.

21일 보건당국에 따르면 지난달 14일 창원시의 한 병원에서 C형간염 환자 2명이 최초 등록된 데 이어 지난 1일 다른 병원에서도 추가 환자가 신고됐다. 당국은 이들이 동일한 A병원 혈액투석실을 이용한 사실을 확인하고, 환자 간 연관성 규명을 위해 감염 가능 시점인 올해 6월 이후 해당 투석실을 이용한 환자와 종사자를 상대로 전수검사를 실시했다.

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그 결과 현재까지 환자 13명, 종사자 1명 등 총 14명의 C형간염 감염이 확인됐다. 현재 감염 확진자 대부분은 별다른 증상이 없으며, 중증 합병증이 발생한 사례는 아직 없는 것으로 파악됐다.

도와 질병관리청은 정확한 감염 경로를 밝히기 위해 투석 기록, 의료진 동선, 약제 사용 내역, 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 정밀 조사하고 있으며, 투석실 환경 검체와 감염자 검체를 채취해 유전자 분석을 진행 중이다.

아울러 전문가 대책회의를 열어 감염 노출자 관리와 추가 대응 방안을 논의하고 있다. 현재 감염자들은 도내 의료기관에서 적절한 치료를 받을 수 있도록 연계됐으며, 병원 직원들을 대상으로 한 감염관리 교육과 현장점검도 강화됐다.

보건당국은 C형간염이 감염된 사람의 혈액이나 오염된 주사기 등을 통해 전파되는 바이러스성 감염병으로, 식사나 악수 등 일상적인 접촉으로는 전파되지 않는다고 설명했다. 최근에는 효과적인 경구용 항바이러스제가 개발돼 조기에 발견해 치료하면 8~12주 내 98% 수준의 완치가 가능한 것으로 알려졌다.

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