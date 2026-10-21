‘막창 성지’ 대구 동구서 23~24일 첫 ‘막창축제’ 열린다…오승환 토크쇼 등 풍성

‘막창’의 본고장 대구에서 지역 최초로 막창을 주제로 한 대규모 먹거리 축제가 막을 올린다.

대구 동구는 23일부터 24일까지 이틀간 동촌유원지 해맞이다리 광장 일대에서 ‘2026 대구 동구 막창축제’를 개최한다고 21일 밝혔다. 동구가 막창을 단독 전면에 내세워 축제를 여는 것은 이번이 처음이다.

대구 동구 막창축제 홍보 포스터. 대구 동구 제공

동구는 대구 막창의 전성기를 이끈 1세대 막창 전문점들이 대거 자리 잡은 역사적 의미가 깊은 곳이다. 또한 전국적인 명성을 가진 ‘반야월 연근’의 주산지이기도 하다. 구는 이번 축제에서 이런 지역적 특색을 십분 활용해 대구의 대표 먹거리인 막창과 지역 우수 농특산물을 연계한 차별화한 먹거리 콘텐츠를 관람객들에게 선보일 계획이다.

축제 기간 동안 현장을 찾는 관람객들을 위한 오감만족형 프로그램도 다채롭게 펼쳐진다. 유명 셰프나 전문가와 함께하는 쿠킹 프로그램을 비롯해 음식에 깊이를 더할 식도락가들의 유쾌한 토크쇼, 젊은 층의 눈길을 사로잡을 스트릿댄스 배틀대회, 깊어가는 가을밤을 수놓을 음악 공연 등이 이어지며 축제의 흥을 돋운다.

특히 개막 첫날인 23일 오후에는 지역 청년 예술가들의 열정적인 무대와 함께 대구 야구의 전설인 전 프로야구 삼성 라이온즈 투수 오승환 선수가 참여하는 특별 토크콘서트가 예고돼 있어 스포츠 팬들과 시민들의 뜨거운 관심이 기대된다.

우성진 동구청장은 “아름다운 금호강을 품은 동촌유원지에서 대구의 자랑인 막창을 맛보고 다채로운 볼거리를 즐기며 가을날의 소중한 추억을 만드시길 바란다”며 “이번 첫 축제를 시작으로 막창축제를 동구를 넘어 대구를 대표하는 글로벌 먹거리 관광축제로 적극 육성해 나가겠다”고 말했다.

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