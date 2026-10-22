배우 이동욱, 맥캘란 잠실 팝업 방문…‘셰리 오크 12년 110 프루프’ 시음

사진=디앤피스피리츠 제공

싱글몰트 위스키 맥캘란(The Macallan)의 수입사 디앤피스피리츠(DnP Spirits Korea)는 배우 이동욱이 10월 20일 롯데 에비뉴엘 잠실점 더 크라운에서 진행 중인 '맥캘란 셰리 저니 익스피리언스'를 찾았다고 밝혔다.

이동욱은 이날 맥캘란의 셰리 시즈닝 오크 캐스크가 만들어지는 과정을 단계별로 따라가는 프로그램에 참여했다. 이번 팝업에서 새롭게 선보이는 '맥캘란 셰리 오크 12년 110 프루프'도 시음했다.

이번 팝업은 맥캘란의 셰리 시즈닝 오크 캐스크를 주제로 구성됐다. 맥캘란과 협력해온 스페인 헤레스의 발데스피노(Valdespino) 셰리와인과 베르무트 오리헨(Vermouth Origen)을 함께 소개하며, 셰리와 캐스크가 위스키에 활용되는 과정을 살펴볼 수 있도록 했다.

방문객은 각 스테이지의 퍼포먼스를 관람하고 퀴즈를 풀며 스탬프를 모으는 프로그램에 참여할 수 있다. 네이버를 통한 예약제 유료 테이스팅 세션도 별도로 운영된다.

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