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“교만한 태도” vs “국감장이 훈계장이냐”…국힘 의원 줄퇴장, 울산시 국감장

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울산=이보람 기자 boram@segye.com

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21일 울산시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 울산시 국정감사가 김상욱 시장의 답변 태도를 둘러싼 공방 끝에 국민의힘 의원들이 감사장을 퇴장하면서 한때 파행했다.

 

국민의힘 서명옥 의원은 이날 김 시장의 개인 유튜브 활동과 과거 언행, 시의회와의 관계 등을 집중적으로 문제 삼았다. 서 의원은 김 시장이 과거 유튜브 방송에서 지역 방송사 간부를 향해 욕설을 한 점과 취임 이후 지역 언론사 관계자들에게 홍보비 재검토 방침을 밝힌 점 등을 거론했다. 시의회 회의 중 유튜브 댓글을 달거나 방송에서 시의원들을 비판한 점도 지적했다.

21일 울산시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 울산시 국정감사 도중 국민의힘 소속 의원들이 김상욱 시장의 답변 태도에 항의하며 국감장을 나간 후 빈 자리가 보이고 있다. 의원들은 정회 후 복귀했다. 연합뉴스
21일 울산시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 울산시 국정감사 도중 국민의힘 소속 의원들이 김상욱 시장의 답변 태도에 항의하며 국감장을 나간 후 빈 자리가 보이고 있다. 의원들은 정회 후 복귀했다. 연합뉴스

서 의원은 “시의회는 울산시민을 대표하는 의정기관”이라며 “협치의 대상으로 보지 않고 조롱거리로 삼아서는 안 된다”고 말했다. 이어 “정치인이라는 생각을 버리고 울산시와 시민을 위해 행정가로서 역할에 집중해야 한다”고 했다.

 

울산항만공사 통합 문제도 도마에 올랐다. 서 의원은 정부의 항만공사 통합 추진에 지역 정치권과 항만업계가 반대하고 있는데도 김 시장이 적극적으로 반대 목소리를 내지 않고 있다고 지적했다.

 

김 시장은 이 같은 질의 상당 부분이 지방자치단체에 대한 국정감사 범위를 벗어난다는 취지로 맞섰다. 그는 “질의한 내용은 감사 대상이 아닌데 어떤 답변을 드려야 할지 혼란스럽다”고 말했다.

 

국민의힘 주호영 의원도 김 시장의 최근 언행을 지적했다. 주 의원은 과거 국회에서 김 시장과 함께 활동했던 인연을 언급하며 “이제는 울산시민의 품격을 대신해야 하는 자리인 만큼 말을 아끼고 자제할 필요가 있다”고 말했다. 여소야대인 울산시의회와의 협조가 시정 운영을 위해 필요하다는 점도 강조했다.

 

김 시장의 개인 유튜브 운영과 홍보대사 위촉도 쟁점이 됐다. 주 의원은 김 시장이 개인 유튜브 운영을 위해 겸직 허가를 신청한 점을 거론하며 “개인 유튜버라면 울산시청의 물적·인적 시설을 사용해서는 안 된다”고 지적했다. 김 시장은 “근무 시간에 진행하지 않고 있다”라고 답했다.

김상욱 울산시장이 21일 울산시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 울산시 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스
김상욱 울산시장이 21일 울산시청에서 열린 국회 행정안전위원회의 울산시 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. 연합뉴스

주 의원은 울산시 홍보대사들이 모두 외지인이면서 이재명 대통령을 지지한 인사들이라고 지적했다. 김 시장은 “중요한 것은 홍보 역할을 잘하느냐”라며 국제정원박람회를 앞두고 전국적인 홍보를 위해 추가 위촉한 것이라고 설명했다.

 

공방은 김 시장의 신상 관련 의혹으로 번지면서 격화됐다. 주 의원은 재산 신고와 과거 법무법인·대부업체 연계 논란, 필리핀 방문과 관련한 수표 전달 의혹 등을 거론했다. 김 시장은 “아무 문제가 없다”며 “경찰에서 무혐의가 나오면 문제를 제기한 분들은 정치적 책임을 져야 한다”고 반박했다.

 

주 의원이 “자꾸 그렇게 이야기하면 교만하다고 생각할 수 있다”고 하자 김 시장은 “교만한 것이 아니라 정확하게 이야기하는 것”이라며 “하지 않은 일을 했다고 선동한 사람들에게 정치적 책임을 요구하는 것은 당연하다”고 맞섰다.

 

김 시장은 이어 “국감장이 김상욱 개인에 대한 훈계의 장이 돼서는 안 된다”며 “국정감사법 취지에 맞는 국감장이 되기를 바란다”고 말했다. 주 의원은 “왜 훈계를 못 하느냐. 감사 자체가 비판하고 훈계하는 것”이라고 반박했다.

 

결국 주호영·서명옥·박덕흠·김예지 의원 등 국민의힘 소속 행안위원 4명은 김 시장의 답변 태도에 항의하며 감사장을 퇴장했다. 정회 후 주 의원을 제외한 국민의힘 의원들이 복귀하면서 감사는 재개됐다.


울산=이보람 기자 boram@segye.com 기자페이지 바로가기

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