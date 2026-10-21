부산시 국감서 전재수 통일교 의혹 공방… “모욕적” vs “정치적 책임”

국회 행정안전위원회(행안위)의 부산시 국정감사에서 여야가 전재수 부산시장의 통일교 금품수수 의혹을 둘러싸고 충돌했다. 야당 의원들은 금품수수 의혹을 집중 추궁하며 공세를 펴자 여당 의원들은 같은 당 소속인 전 시장을 적극 옹호했다.

전재수 부산시장이 21일 부산시청에서 열린 행정안전위원회의 부산시 국정감사에서 의원들의 질의에 답변하고 있다. 부산시 제공

21일 부산시청에서 열린 행안위 국정감사에서 국민의힘 진종오 의원은 전 시장에게 2018년 통일교 천정궁 방문 여부와 까르띠에 시계 및 현금 수수 의혹을 집중적으로 따져 물었다.

진 의원은 “통일교로부터 받은 까르띠에 시계를 시장님 지인이 가지게 된 경위와 그 지인이 똑같은 일련번호의 시계를 수리 맡기게 된 이유를 알고 있느냐”고 물었다. 이어 금품수수 의혹이 제기된 뒤 보좌진들이 컴퓨터를 초기화하고 저장장치를 파손·폐기한 사실을 거론하며 전 시장이 이를 지시했는지도 추궁했다.

전 시장은 “수사기관에서 일관되게 진술했고, 강도 높은 검경 합동수사를 통해 밝혀진 사실”이라며 의혹을 부인했다. 보좌진들의 증거인멸 사건에 대해서도 “당시 수사기관에서 전재수 의원의 관여 여부를 철저하게 수사했다”며 “인과관계가 없다는 수사 결과가 나왔는데 마치 저와 관련이 있는 것을 전제로 질문한다”고 반박했다.

진 의원은 전 시장이 과거 한동훈 당시 법무부 장관에게 사과와 사퇴를 요구했던 점을 거론하며 정치적 책임을 따졌다. 이에 전 시장은 “부산 시민들께 정말 송구하다는 말씀을 드린다”면서도 “그렇다고 제가 사퇴하는 게 맞나. 사퇴해서 보궐선거를 하는 것이 시민들에 대한 책임을 다하는 것이냐”고 되물었다.

여야 의원들은 해당 의혹을 국정감사에서 다시 제기하는 것이 적절한지를 놓고도 충돌했다. 더불어민주당 이해식 의원은 검경 수사로 무혐의 처분을 받은 사안을 다시 끄집어내 질의하는 것은 정치적 의도가 있다고 비판했다. 반면 국민의힘 의원들은 민주당 의원들도 경찰청 국정감사에서 한동훈 의원 자녀 관련 의혹을 제기했다며 형평성 문제를 들며 맞받았다.

민주당 박주민 의원이 한 의원 관련 의혹은 새로운 증거가 제시돼 재수사 필요성을 따진 것으로 부산시를 대상으로 한 이번 국감과는 성격이 다르다고 반박하자, 국민의힘 박상웅 의원은 시정 운영을 위해 의혹 당사자인 전 시장에게 공개적으로 답변을 요구할 수 있다고 맞섰다.

전 시장은 “저와 제 주변이 강도 높은 수사를 받았고 이미 끝난 상황”이라며 “마치 새로운 의혹이 계속되는 것처럼 말하는 것은 대단히 모욕적”이라고 거듭 강조했다.

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