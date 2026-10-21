"빨대 빼고 국화 한 송이"… 현직소방관 추모 영상 화제

추미애 경기도지사의 이른바 '소방 재정 빨대' 발언이 논란인 가운데 현직 소방관이 빨대 대신 국화꽃을 꽂으며 순직 소방관을 추모하는 영상을 공개해 화제다.

21일 유튜브에 따르면 충북소방본부 진천소방서 소속 나경진 소방교가 운영하는 채널 '소방관 삼촌'에는 전날 '빨대'라는 제목의 1분8초 분량 영상이 올라왔다.

유튜브 채널 '소방관 삼촌'에 지난 20일 공개된 영상에서 현직 소방관이 유리컵에 꽂힌 빨대를 빼고 국화꽃을 꽂으며 순직한 고 김진석 소방위을 추모하고 있다. 유튜브 '소방관 삼촌' 캡처

영상은 물이 담긴 유리컵에 노란색 빨대 하나가 꽂힌 장면으로 시작한다.

이후 근조 리본을 단 나 소방교가 국화꽃 한 송이를 들고 등장해 컵에 꽂힌 빨대를 빼고 그 자리에 국화꽃을 꽂는다.

영상 말미에는 '故 김진석 소방위님의 명복을 빕니다'라는 문구가 등장한다.

나 소방교는 영상 설명란에 "경기 부천 공장 화재 현장에서 국민의 생명과 안전을 지키기 위해 끝까지 소임을 다하신 고 김진석 소방위님의 명복을 빈다"고 적었다.

이어 "해당 화재 현장에서 활동하신 동료 선후배분들의 빠른 회복을 기원한다"고 덧붙였다.

해당 영상은 21일 오후 1시 기준 조회수 25만회를 기록했다.

영상을 접한 누리꾼들은 "소방관들을 존중하는 사회가 됐으면 좋겠다", "삼가 고인의 명복을 빈다" 등 추모와 응원의 반응을 보였다.

이번 영상은 추 지사의 '소방 재정 빨대' 발언을 둘러싼 논란이 이어지는 가운데 공개돼 관심을 모았다.

앞서 추 지사는 지난 13일 국회 국정감사에서 소방 예산을 언급하며 '골치 아픈 재정 빨대'라는 표현을 사용해 논란을 빚었다.

추 지사는 지난 20일 경기도청에서 소방공무원 노동조합 관계자들을 만나 부적절한 표현을 사용한 데 대해 직접 사과했다.

한편 나 소방교는 2021년 11월부터 유튜브 채널 '소방관 삼촌'을 운영하며 소방 안전 관련 콘텐츠 등을 제작하고 있다.

<뉴시스>

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