“수의사 배치·부상 시 중단”…충북 보은 ‘소힘겨루기대회’, 관람객 늘었다

충북 보은군이 지난 16∼20일 열린 ‘제17회 보은전국민속소힘겨루기대회’에서 수의사를 현장에 배치하고, 출전 소가 다치면 경기를 중단하도록 하는 등 소 보호 조치를 강화했다. 소뿔을 날카롭게 깎는 행위도 제한했다.

충북 보은군에서 열린 ‘제17회 보은전국민속소힘겨루기대회’에서 한 소가 경기장에 들어서고 있다. 보은군 제공

군은 21일 동물 복지에 대한 관심이 높아지는 가운데 경기 운영 전반에서 출전 소 보호에 신경을 썼다고 설명했다. 이번 대회는 보은읍 버으대교 아래 임시경기장에서 5일간 열렸다.

군은 이 대회를 전통문화 계승과 지역경제 활성화를 위한 행사로 보고 있다. 군은 대회가 관광객 유치와 지역 한우 브랜드인 ‘속리산한우’ 홍보에 큰 역할을 한다고 평가한다. 올해는 보은대추축제와 연계해 한우 시식회 등을 마련하고 보은 한우와 지역 농특산물을 알리는 기회로 삼았다.

대회 개최의 법적 근거도 있다. 농림축산식품부 고시에 따라 전국에서 소힘겨루기대회를 열 수 있는 지자체는 11곳이며 충청권에서는 보은군이 유일하다. 동물보호법 제10조는 민속경기 등 농식품부령으로 정하는 경우를 학대 금지 대상에서 제외하고 있고 별도로 ‘전통 소싸움 경기에 관한 법률’도 마련돼 있다. 군은 올해 이 대회에 예산 2억2천만 원을 투입했다.

관람객은 크게 늘었다. 올해 대회를 찾은 관람객은 2만392명으로 지난해 8677명보다 약 135% 증가했다. 2배 넘게 늘어난 수치다. 군은 입장료를 무료로 전환해 관람 부담을 낮추고 보은대추축제와 연계해 다양한 볼거리를 제공한 점이 관람객 증가에 영향을 준 것으로 분석했다.

대회는 군이 주최하고 (사)대한민속소힘겨루기협회 보은군지회가 주관했다. 전국에서 힘겨루기 소 152두가 출전했으며 이 가운데 보은에서는 6개 농가가 23두를 내보냈다. 경기는 백두·한강·태백 3개 체급으로 나눠 승자 진출전으로 치러졌다.

최재형 충북 보은군수(왼쪽)가 지난 20일 열린 ‘제17회 보은전국민속소힘겨루기대회’ 태백급 결승 후 우승 소 관계자에게 상패와 상금을 전달하고 기념사진을 촬영하고 있다. 보은군 제공

지난 20일 열린 체급별 결승전에서는 백두급 ‘호크’(대구), 한강급 ‘화랑’(청도), 태백급 ‘불검’(진주)이 각각 우승했다. 우승 상금은 체급별 700만 원씩이다. 대회 기간에는 한우 시식회, 관람객 노래자랑, 놀이마당이 등 부대행사도 열렸다.

군 관계자는 “이번 대회가 보은대추축제를 찾은 관광객들에게 다양한 볼거리를 제공하고 보은 한우를 알리는 계기가 됐다”며 “앞으로도 출전 소 보호와 현장 관리에 세심한 주의를 기울여 지역 축산업과 지역경제에 도움이 되는 대회로 운영하겠다”고 말했다.

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