단독 상품부터 기부 캠페인까지…패션업계 협업 전략 통했다 [트렌드]

브랜드 간 이종 협업이 유통업계의 새로운 성장 전략으로 자리 잡고 있다. 플랫폼은 입점 브랜드와 단독 상품을 기획해 판매 경쟁력을 높이고, 패션 브랜드들은 서로 다른 디자인과 소재의 강점을 결합해 차별화된 상품을 선보이고 있다.

(좌) 오르 FW시즌 캐시미어 컬렉션 (우) 오스트카카×꼬민지 29에디션. 29CM 제공

21일 업계에 따르면 무신사가 운영하는 패션·라이프스타일 플랫폼 29CM는 여성 패션 브랜드와의 단독 상품 협업을 확대하고 있다. 올해 1~9월 29CM와 브랜드가 협업해 선보인 여성 패션·잡화 단독 상품의 누적 거래액은 140억원을 넘어섰다.

같은 기간 협업에 참여한 브랜드와 상품 수는 지난해 같은 기간보다 각각 4배 이상 증가했다. 단일 협업으로 거래액 5억원 이상을 기록한 사례도 7배 이상 늘었다.

국내 여성 디자이너 브랜드 오르(ORR)는 29CM와 진행한 두 차례 단독 협업에서 합산 거래액 16억원을 돌파했다. 2월 봄·여름(SS) 시즌 상품에 이어 9월 가을·겨울(FW) 시즌 캐시미어 컬렉션까지 판매 성과를 이어갔다. 오스트카카는 크리에이터 꼬민지와 협업한 상품으로 발매 3일 만에 거래액 3억원에 육박하는 실적을 올렸다. 패션 액세서리 브랜드 기호와 라이프웨어 브랜드 베리시의 협업 컬렉션도 출시 2주 만에 누적 거래액 1억원을 넘어섰다.

29CM는 지난해 2월부터 브랜드별 특성을 반영한 상품과 콘텐츠를 선보이는 ‘29 에디션’과 단독 상품을 발매하는 ‘29 리미티드 오더’를 운영하고 있다. 단독 협업 상품을 통해 29CM에서 처음 구매한 고객 수도 올해 1~9월 전년 동기 대비 약 3배 증가했다. 상품 기획부터 콘텐츠 제작, 판매까지 협업 범위를 넓혀 브랜드의 매출과 신규 고객 확보를 지원한다는 전략이다.

롯데칠성음료는 유튜버 김선태와 함께 진행한 식물성 음료 ‘오트몬드’ 기부 캠페인을 통해 경북 영양군에 제품 10만개를 전달했다. 이번 캠페인은 오트몬드 브랜드 캠페인 ‘영양왔다’의 일환으로, 유튜브 영상의 ‘좋아요’ 1개당 제품 1팩을 기부하는 방식으로 진행됐다. 9월 22일 공개된 20초 분량의 영상은 16시간 만에 목표치인 좋아요 10만개를 달성했다.

롯데칠성음료는 지난 19일 영양군청에서 기부식을 열고 오트몬드 오리지널과 검은콩단백 등 제품 10만개를 전달했다. 기부 물품은 지역 내 취약계층과 사회복지시설 등에 제공될 예정이다.

사진 = LF 제공

LF가 국내 유통하는 영국 라이프스타일 브랜드 바버는 프랑스 컨템포러리 브랜드 아페쎄(A.P.C.)와 2026년 가을·겨울(FW) 시즌 컬렉션을 선보였다. 바버의 왁스 코튼 아우터웨어에 아페쎄의 데님 디자인 요소를 더해 두 브랜드의 정체성을 결합한 것이 특징이다.

대표 상품에는 바버의 시그니처 재킷인 ‘뷰포트’와 ‘스페이’ 등이 포함됐다. 특히 바버의 왁스 코튼과 아페쎄의 생지 데님이 착용할수록 자연스러운 질감과 색감이 더해진다는 공통점에 주목했다. 웰링턴 부츠와 클로그 등 신발 제품군도 함께 구성했다. 유행을 넘어 오래 입을 수 있는 소재와 디자인의 가치를 강조한 협업이다.

프랑스 스니커즈 브랜드 베자는 국내 키즈웨어 브랜드 젤리멜로와 두 번째 협업을 진행하고 아동용 스니커즈 2종을 출시했다. 기존 아동용 모델 ‘스몰 에스플라’를 바탕으로 젤리멜로 특유의 색감과 퍼 디테일을 적용했다. 브라운 스웨이드와 뒤꿈치 퍼를 조합한 ‘초코 드림’, 오프화이트 바탕에 레드 힐 탭과 선명한 로고 색상을 더한 ‘슈가 팝’으로 구성했다.

두 제품은 색상에 따라 가죽 또는 스웨이드 소재를 사용했으며, 패널과 안감에는 100% 재활용 폴리에스터를 적용했다. 베자는 유기농 면과 아마존산 천연고무, 재활용 소재 등을 활용하는 브랜드의 방향성도 이어갔다.

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