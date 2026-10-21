서울시, 상도동 201 일대 ‘신속통합기획’ 확정…약 1800세대 재개발 [오늘, 특별시]

서울 지하철 7호선 장승배기역 인근 노후 저층 주거지인 동작구 상도동 201 일대가 최고 35층, 약 1800세대 규모의 아파트 단지로 재탄생한다.

서울시는 21일 이 같은 내용의 상도동 201 일대 주택 정비형 재개발 사업 신속통합기획을 확정했다고 밝혔다. 이후 정비 구역 지정·고시 등 절차를 거쳐 세대수와 착공 일정 등이 정해진다.

서울 동작구 상도동 201 일대 주택 정비형 재개발 사업 조감도. 서울시 제공

시는 대상지와 주변 지역을 잇는 기반 시설과 보행 동선을 계획하고, 열린 커뮤니티 공간을 통해 주민들이 어울리는 세대 통합형 주거 단지를 만드는 데 중점을 뒀다. 우선 대상지 북측의 공원을 중심으로 T자형 공공 클러스터를 조성해 주변 개발 사업에서 확보한 공공시설을 유기적으로 연결했다. 북측 공원에서 남북 도로를 거쳐 국사봉으로 이어지는 폭 30m의 통경 축을 확보해 열린 경관을 형성한다.

대상지와 맞닿아 있는 상도초등학교 인근엔 옹벽을 세우는 대신, 단차에 맞춰 주민 공동 이용 시설을 배치했다. 이를 통해 옹벽으로 인한 붕괴 위험을 낮추고 공간 활용도를 높였다. 아울러 남북을 가로지르는 내부 도로 밑 하수관로를 정비해 침수 위험을 해소하고, 해당 도로는 입체 도로로 계획해 차량 흐름과 보행 환경을 개선한다.

김창규 시 도시공간본부장은 “동작구 상도 권역은 여러 개발 사업이 추진돼 지역의 모습이 크게 달라질 것”이라며 “이번 신속통합기획을 통해 안전한 주거 환경의 기반을 마련한 만큼, 상도동 201 일대가 주민들이 모이고 교류하는 커뮤니티의 중심이 되길 기대한다”고 말했다.

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