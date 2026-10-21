국회 기후노동위 제주서 에너지전환 현안 논의

제주도가 국회 기후에너지환경노동위원회의 제주 현장 방문을 계기로 재생에너지 확대와 전기차 전환 과정에서 나타난 주요 현안을 공유하고, 에너지전환을 뒷받침할 제도개선과 국가 차원의 지원을 요청했다.

국회 기후에너지환경노동위원회소속 국회의원과 위원회 관계자로 구성된 국정감사 현장방문단이 20∼21일 제주를 방문해 제주시 구좌읍 행원리 에너지누리마당 등 주요 기후·에너지 시설을 시찰하고 있다. 제주도 제공

국회 기후에너지환경노동위원회소속 국회의원과 위원회 관계자로 구성된 국정감사 현장방문단이 20일부터 21일까지 제주를 방문해 주요 기후·에너지 시설을 시찰하고 있다.

제주는 국가 탄소중립 목표인 2050년보다 15년 앞선 2035년 탄소중립을 추진하고 있다. 재생에너지와 전기차 보급이 확대되면서 전력계통 연계와 안정적인 전력 공급, 지역별 전기요금 형평성, 전기차 전환에 따른 재정 부담 등 해결해야 할 과제도 함께 나타나고 있다.

올해 8월 기준 제주의 재생에너지 설비용량은 1283.1㎿로 전체 발전설비의 55.9%에 이른다. 재생에너지 발전 비중은 25.6%이며, 전기차는 5만718대로 도내 실제 운행차량의 12.2%를 차지하고 있다.

제주도는 국정감사와 연계한 이번 방문에서 기후·에너지 정책 추진 현황을 설명하고, 제주가 먼저 경험하고 있는 에너지전환 과제에 대해 국회와 해결방안을 모색하고 있다.

현장방문단은 북촌 배터리저장장치(BESS) 발전소, 두산윈드파워센터, 브이피피랩 제주관제센터, 한림 해상풍력, 고산지구대기감시소 등 도내 기후·에너지 관련 시설 8곳을 방문하는 일정을 진행 중이다.

제주도는 이번 현장방문을 계기로 기후·에너지·환경·노동 분야의 정책 추진 현황과 향후 계획을 공유하고, 에너지전환을 위한 4대 제도개선 과제를 국회에 건의했다.

주요 건의사항은 △제12차 전력수급기본계획에 추자 해상풍력 사업 반영 및 국가 전력계통 연계 추진 △배전망 에너지저장장치(ESS) 망 이용료 면제 △산업용 전기요금 지역별 차등제에 따른 제주지역 부담 완화 △전기차 전환 촉진을 위한 재정지원 확대 등이다.

김정호 국회 기후에너지환경노동위원장은 “제주가 탄소 없는 섬이자 에너지 자립섬으로 나아가는 모습을 현장에서 확인했다”며 “정부의 에너지 대전환 정책에 발맞춰 제주가 선도적인 역할을 하고 있다는 점이 인상적이었다”고 말했다.

이어 “제주가 친환경 에너지 자립섬으로 자리매김하는 것은 대한민국 에너지 대전환의 성공을 위해서도 중요하다”며 “제주도가 건의한 현안들을 면밀히 검토하고, 국회 차원에서 예산과 정책, 입법으로 적극 뒷받침하겠다”고 밝혔다.

추자 해상풍력 사업과 관련해서는 “2034년 가동을 목표로 하는 추자 해상풍력이 건설 중인 신해남 변전소와 연결되면 호남 반도체 클러스터에 재생에너지를 공급하는 좋은 기회가 될 것”이라며 “제주도가 재공모와 관련 행정절차를 신속하게 추진한다면 사업 추진에도 한층 속도가 붙을 것”이라고 말했다.

제주도는 국회 현장방문에서 제기된 의견과 건의사항을 관계부처와의 후속 협의로 연결하고, 2035 탄소중립을 안정적으로 추진하는 데 필요한 제도적·재정적 지원을 확보해 나갈 방침이다.

위성곤 지사는 “제주가 재생에너지와 전기차 보급에서 겪는 과제는 재생에너지가 늘어나는 다른 지역도 곧 마주하게 될 문제”라며 “제주가 먼저 축적한 경험과 현장에서 확인된 과제들이 국가 차원의 제도개선으로 이어질 수 있도록 국회의 관심과 지원을 요청드린다”고 말했다.

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