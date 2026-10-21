스포티파이, AI 음악에 칼 빼들었다…5000만곡 추천서 제외

세계 최대 음악 스트리밍 플랫폼 스포티파이가 인공지능(AI)으로 대량 생산한 저품질 음악에 대단속을 강화하고 있다. 올해 들어 AI 생성물로 의심되는 스팸성 트랙 5000만곡 이상을 추천 시스템에서 제외했으며, 규정을 심각하게 또는 반복적으로 위반한 음원 7500만곡 이상을 삭제했다고 밝혔다.

스포티파이는 지난 20일(현지시간) 공식 뉴스룸을 통해 AI 시대에 창작자와 청취자를 보호하기 위한 조처의 성과를 공개했다. 회사는 AI 음악 자체를 전면 금지하는 대신, 대량 업로드와 중복 음원, 다른 가수의 목소리를 무단 복제한 음원, 재생 수를 조작하려는 콘텐츠 등을 주요 단속 대상으로 삼았다.

이번 조치는 AI 음악 자체를 전면 금지하는 방식은 아니다. 스포티파이는 AI를 창작 도구로 활용하는 음악과 플랫폼의 허점을 이용해 대량으로 업로드하는 스팸성 콘텐츠를 구분한다는 방침이다.

연합뉴스

주요 단속 대상은 무단으로 다른 가수의 목소리를 복제하거나, 중복 음원을 대량으로 올리거나, 인위적으로 재생 수를 늘려 수익을 얻으려는 행위 등이다. 이를 위해 음원 업로드 방식과 메타데이터, 이용자 반응, 외부 AI 탐지 도구의 분석 결과 등을 종합적으로 활용한다.

AI 음악의 대량 유통은 저작권과 음원 수익 배분 문제로 이어진다. 자동화된 방식으로 곡을 대량 생산하고 재생 수를 부풀리면 실제 음악가에게 돌아갈 수익이 줄어들 수 있다. 스포티파이는 이같은 행위가 창작자의 권리를 침해하고 이용자의 음악 감상 경험을 해칠 수 있다고 보고 있다.

회사는 AI 활용 여부를 알리는 ‘AI 크레디트’ 기능도 도입했다. 또한 실제 인물이 아닌 AI 생성 정체성을 내세운 아티스트 계정에 ‘AI 페르소나’ 표시를 적용하고, 해당 계정의 음악이 편집자 추천이나 알고리즘 추천에 노출되는 것을 기본적으로 제한하고 있다. 이용자가 직접 팔로하는 경우 등은 예외다.

회사는 실제 인물이 운영하는 아티스트 계정임을 확인하는 ‘베리파이드 바이 스포티파이’ 인증도 확대하고 있다. 아울러 다른 음악가의 목소리를 허가 없이 복제한 음원은 신고와 검토를 거쳐 삭제할 수 있도록 관련 정책을 운영한다.

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