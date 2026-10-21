기온 뚝 떨어진 가을철, 발목 삐끗 주의…반복 염좌는 관절염 위험

기온이 급격히 떨어지는 가을철에는 발목 관절과 주변 근육이 충분히 준비되지 않은 상태에서 걷거나 운동하다 부상을 입을 수 있어 주의가 필요하다.

발목을 접질리는 염좌는 통증과 부종을 유발하며, 손상이 반복되면 발목 불안정증으로 이어질 수 있다.

부상 직후 증상이 가볍더라도 상태를 살피고, 통증이 심하거나 걷기 어렵다면 의료기관을 찾아 정확한 진단을 받는 것이 중요하다.

날씨가 추워지는 시기에는 신체 활동 전 발목을 비롯한 근육과 관절을 충분히 풀어주는 것이 중요하다. 게티이미지뱅크

◆ 기온 낮아지면 발목 부상 위험…운동 전 준비운동 필요

21일 의료계에 따르면 날씨가 추워지는 시기에는 신체 활동 전 근육과 관절을 충분히 풀어주는 것이 중요하다.

특히 발목은 걷거나 달릴 때 체중을 지탱하고 균형을 유지하는 부위인 만큼, 준비가 부족한 상태에서 갑자기 움직이면 인대 손상으로 이어질 수 있다.

발목 부상 직후 증상이 가볍더라도 상태를 살피고, 통증이 심하거나 걷기 어렵다면 의료기관을 찾아 정확한 진단을 받는 것이 중요하다. 게티이미지뱅크

발목 염좌는 발목이 안쪽이나 바깥쪽으로 꺾이면서 관절을 지지하는 인대가 늘어나거나 찢어지는 부상이다. 발목 바깥쪽 인대는 염좌가 흔히 발생하는 부위로, 손상되면 통증과 함께 멍이나 부종이 나타날 수 있다. 심한 경우 인대가 파열돼 걷기 어려워지기도 한다.

의료계에서는 기온이 낮은 시기에는 양말이나 적절한 신발 등으로 발목을 보호하고, 걷거나 운동하기 전 가벼운 준비운동으로 관절과 주변 근육을 충분히 풀어줄 것을 권고한다.

◆ 반복해서 발목 삐끗한다면…발목 불안정증 의심

발목 염좌는 손상이 반복될 수 있다는 점에서 주의가 필요하다. 인대가 충분히 회복되지 않은 상태에서 다시 발목을 접질리면 인대 기능이 약해져 작은 충격에도 부상이 재발할 가능성이 커진다. 이런 과정이 반복되면 발목 관절이 불안정해져 걷거나 운동할 때 불편을 겪을 수 있다.

특히 발목 바깥쪽의 전거비인대는 염좌 때 자주 손상되는 인대 중 하나다. 인대 손상을 적절히 치료하지 않으면 발목 불안정증으로 이어질 수 있으며, 장기적으로는 발목 관절염 등 합병증 위험도 커질 수 있다.

발목을 접질린 뒤 통증과 부종이 심하거나 체중을 싣고 걷기 어렵다면 단순 염좌로 여기지 말고 진료를 받아야 한다. 발목을 반복적으로 삐거나 쉽게 꺾이는 느낌이 드는 경우에도 인대 손상 여부와 관절의 안정성을 확인할 필요가 있다.

발목 염좌는 손상이 반복될 수 있다는 점에서 주의가 필요하다. 게티이미지뱅크

◆ 손상 정도에 따라 치료 달라져…심한 파열은 수술 고려

발목 염좌는 인대 손상 정도에 따라 치료 방법이 달라진다. 인대가 가볍게 늘어난 경미한 손상은 휴식과 냉찜질 등 보존적 치료를 통해 회복할 수 있다. 반면 손상이 심하거나 인대가 파열된 경우에는 의료진의 진단에 따라 추가 치료가 필요할 수 있다.

치료 시기를 놓치거나 충분히 회복하기 전에 활동을 재개하면 증상이 오래 지속되거나 부상이 재발할 수 있다. 통증이 줄었다는 이유로 곧바로 격한 운동을 하기보다는 손상 정도에 맞춰 활동량을 조절하고 회복 상태를 살펴야 한다.

인대가 완전히 파열됐거나 발목 불안정성이 지속되는 경우에는 상태에 따라 인대 봉합술이나 재건술 등 수술적 치료를 고려할 수 있다.

의료계에서는 발목을 접질린 뒤 증상이 지속되거나 부상이 반복된다면 정확한 진단을 받고 적절한 치료와 재활을 진행하는 것이 중요하다고 강조한다.

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