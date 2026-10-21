선관위특검, 노태악 자택 압수수색…"출장보고서 허위기재 정황"

이태한 선거관리위원회 특별검사팀이 외유성 출장 의혹을 받는 노태악 전 중앙선거관리위원장의 자택을 압수수색했다.
특검팀은 21일 오전 8시 10분께 노 전 위원장의 주거지에 대해 압수수색을 실시해 휴대전화 등을 확보했다고 밝혔다.
특검팀은 해외 출장 의혹과 관련해 중앙선관위 관계자가 공문서인 국외 출장 결과 보고서에 허위 사실을 기재한 정황을 포착했고, 업무상 횡령, 허위 공문서 작성 및 동행사 혐의로 압수수색에 착수했다고 설명했다.
압수수색에 투입된 인력은 파견 검사 2명, 수사관 7명 등 총 12명이다.
특검팀은 또 오전 9시부터 중앙선관위에 대한 압수수색도 진행 중이다.
앞서 노 전 위원장은 재임 중 세 차례 해외 출장에 배우자를 동반하고 관련 경비를 선관위 예산으로 집행했다는 의혹을 받았다.
중앙선관위 방만 운영 등을 수사한 검경 합동수사본부는 노 전 위원장의 외유성 출장 중 배우자를 수행하는 전담 직원이 배치됐다는 자료와 진술도 확보했다.
이 직원은 출장 보고서에 노 전 위원장 등과 함께 현지 관계자를 면담하는 등 공식 일정에 참석한 것으로 명시됐지만 실제로는 배우자의 별도 일정에 동행한 것으로 파악됐다.
대법원 대법관도 지낸 노 전 위원장 자택에 대한 압수수색은 이번이 처음이다.
과거 서울중앙지검은 2018년 9∼10월 고영한 전 대법관, 양승태 전 대법원장 등 이른바 '사법농단' 의혹을 받은 고위 법관들의 자택을 압수수색한 바 있다.
이후 대법관에 대한 압수수색은 이번이 처음이다.
앞서 선관위 특검은 지난 12일 대법관 등 전·현직 고위 법관을 대상으로 압수수색 영장을 청구했으나 서울중앙지법이 14일 이를 기각했다고 밝혔다.
특검팀 관계자는 "압수물 분석을 토대로 선관위 전현직 위원, 직원 등의 외유성 출장 등 기관 운영 전반의 방만 운영 의혹에 대해 실체적 진실을 규명하겠다"고 말했다.
<연합>
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