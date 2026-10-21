반도체·바이오 기업 미국 가나…경북도, 유타대와 4자 협약

경북도가 지역기업의 미국 진출을 위한 발판을 구축한다. 도는 경산시와 유타대, 유타대학교 아시아캠퍼스와 4자 업무협약을 체결했다고 21일 밝혔다.

4개 기관은 도내 우수기업의 미국 진출 지원과 산학협력과 공동연구, 대학·연구기관·기업 간 교류와 공동 협력과제 발굴에 머리를 맞댄다. 기업·투자자·혁신기관 간 파트너십 구축과 투자기회 발굴에도 협력한다.

도와 경산시, 유타대는 그동안 지역기업의 글로벌 진출과 기술사업화 협력 방안을 논의해 왔다. 도는 ‘글로벌혁신 성장지원사업’으로 기업의 성장단계와 수요에 맞춰 투자유치와 수출·유통, 공동연구·기술개발, 미국 FDA 인허가·특허 취득 등 4개 특화 트랙별 맞춤형 지원을 제공한다. 기업 수요에 따라 공동연구와 기술검증, 기술사업화, 투자유치와 현지 시장 진출로 이어지는 연계 지원체계를 마련한다는 계획이다.

도는 유타대 나노 팹 방문을 계기로 도는 포스텍, 금오공과대, 경북바이오산업연구원 등 도내 연구기관과 협력 분야를 논의한다. 반도체·첨단소재·바이오 등 지역 주력산업과 연계한 과제를 발굴하고 대학의 연구성과와 도내 기업의 기술 수요를 연결한다.

양금희 도 경제부지사는 “이번 협약은 지난해 11월부터 이어 온 유타대와의 협력 논의를 구체적인 사업으로 발전시키고 협력 기반을 확대한다는 점에서 의미가 크다”며 “경북의 산업 기반과 유타의 연구역량 및 글로벌 네트워크를 연결해 지역기업의 미국 진출과 기술사업화, 투자 연계 등 실질적인 성과를 만들겠다”고 말했다.

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