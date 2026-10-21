부산 도시철도 23일 파업 예고…출퇴근 정상 운행·대체수송 총력 [지방자치 투데이]

부산 도시철도 노조가 이달 23일 첫차부터 파업을 예고하면서 부산시가 비상수송대책 마련에 나섰다. 파업에 돌입하더라도 출퇴근 시간대 열차는 평소와 같은 간격으로 운행하고, 승용차요일제 해제와 시내버스 증편 등을 통해 시민 불편을 최소화한다는 방침이다.

부산시는 부산교통공사 노사 간 최종교섭이 결렬될 경우에 대비해 경찰 등 관계기관과 대책회의를 열어 비상수송대책을 마련하고 기관별 협력체계를 점검했다고 21일 밝혔다.

부산시가 지난 20일 부산교통공사 노조 파업에 대비해 부산교통공사, 부산경찰청, 양산시 등 관계기관과 함께 대책회의를 진행하고 있다. 부산시 제공

부산교통공사 노사는 지난 5월부터 18차례에 걸쳐 단체교섭을 진행했지만 합의에 이르지 못했다. 지난달 29일 부산지방노동위원회 조정마저 결렬되면서 노사 간 갈등이 이어지고 있다. 노조는 22일 최종교섭에서도 합의점을 찾지 못하면 파업에 돌입하겠다고 예고한 상태다.

노조가 파업에 돌입하면 도시철도 운행률은 평일 기준 평균 75% 수준으로 유지된다. 특히 출근시간대(오전 7시30분∼9시)와 퇴근시간대(오후 5시30분∼7시30분)는 1~4호선 모두 평소와 동일하게 운행한다. 이 시간대 배차간격은 4~5분으로, 출퇴근길 시민들의 불편을 최소화하기 위한 조치다.

출퇴근 시간 외에는 1~3호선 운행률이 평시의 58% 수준으로 낮아져 열차 배차간격이 8~20분으로 늘어나지만, 무인 자동화 시스템으로 운영되는 4호선은 파업 중에도 평소와 같이 정상 운행한다.

시는 도시철도 운행 감소에 따른 교통 혼잡을 줄이기 위해 파업 당일부터 승용차요일제 해제와 도시철도역 주변 택시 집중 배치, 시내버스 노선 증편 등을 추진할 계획이다. 도시철도 이용객이 버스와 택시 등 다른 교통수단으로 분산될 수 있도록 대체 수송력을 확보한다는 취지다.

또 파업 장기화로 부산교통공사가 인력 지원을 요청하면 시 공무원을 현장에 투입해 역무 업무를 지원하고, 관계기관과 비상 대응체계를 유지하면서 파업 상황과 교통수요 변화에 따라 필요한 조치를 시행할 계획이다.

황현철 시 교통국장은 “도시철도 파업으로 인한 시민 불편이 발생하지 않도록 노사 양측이 적극적으로 대화해 최대한 이른 시일 내 합의점을 찾아달라”면서 “비상수송대책과 관계기관 협조체계를 긴밀하게 가동해 시민 불편을 최소화하겠다”고 말했다.

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