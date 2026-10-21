강소라 무협 강의 290만뷰 돌파…"소속사에선 환호와 우려"

배우 강소라가 남다른 무협 사랑을 공개한다.

21일 오후 8시45분 방송되는 tvN 예능프로그램 '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 강소라가 출연한다.

강소라는 최근 유튜브에 올린 무협 입문 강의가 조회수 290만회를 돌파하며 화제를 모았다.

이날 방송에서 그는 무협에 빠지게 된 계기와 관련 지식을 공개한다. 단아하고 우아한 이미지를 추구하는 소속사로부터 환호와 우려를 동시에 받고 있다는 사연도 전한다.

어린 시절 무협 소설 '영웅문'에 빠졌던 MC 유재석과 무협을 주제로 이야기를 나눈다. 유재석을 위해 직접 준비한 헌정시도 선보인다.

특히 초등학생 시절 직접 쓴 무협 소설 '비연신검'을 처음 공개한다.

친정집에 숨겨뒀던 소설이 공개되자 강소라는 "삭제해버리고 싶다"며 당황했다는 후문이다. 해당 소설은 인공지능(AI) 드라마로도 제작돼 방송에서 공개된다.

이 밖에도 6세와 4세 두 아이를 키우는 엄마로서의 일상을 전한다. 딸에게 가르쳐준 무공 호흡법과 무협을 접목한 육아 비법도 소개할 예정이다.

<뉴시스>

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