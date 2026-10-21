'울진의 평생 복지’ 한울본부가 함께합니다

한국수력원자력 한울원자력본부는 출생부터 교육, 의료, 생활안정까지 지역주민의 전 생애를 아우르는 복지 브랜드 ‘한울 다누림케어’를 본격 추진중이라고 21일 밝혔다.

‘한울 다누림케어’는 울진군민 누구나 누릴 수 있는 보편적 복지 사업으로, 복지 사각지대 해소 및 생활밀착형 지원을 목표로 총 12개 세부 사업으로 운영된다.

한울원자력본부가 방학 중 돌봄교실에 참여하는 지역 초등학생들에게 점심도시락과 간식을 지원하고 있다. 한울본부 제공

‘한울 다누림케어’는 울진군민의 생애주기에 발맞춰 구성된 12개의 복지사업 브랜드다. 출생축하 기념품 및 공공 산후조리원 지원을 비롯 교육·의료 지원, 상수도·TV수신료·전기요금 등 필수 생활비 감면까지 폭넓은 생활밀착형 복지 혜택을 제공한다.

특히 미래세대를 위한 교육분야에서는 ▲초·중·고 학습보조비 카드 지원 ▲졸업앨범 제작 ▲초등학생 영어체험학습 ▲중학생 해외체험학습 등 4개 특화 교육사업을 중점적을 추진하고 있다.

울진군에 거주하는 학생들을 대상으로 약 9억5000만원 규모의 ‘학습보조비 카드’ 지원 사업을 운영한다.

한울본부 ‘한울 다누림케어’ 브랜드 이미지.

‘한울 다누림케어’ 지원 카드.

이 사업은 학생들에게 연간 1인당 ▲초등학생 10만원 ▲중학생 30만원 ▲고등학생 40만원의 학습보조비를 지원하는 프로그램이다. 단순 현금 지급 대신 지역화폐인 ‘울진사랑카드’와 연계해 학생들이 관내 가맹점에서 필요한 학습 물품을 구매할 수 있도록 만들어졌다.

한울본부는 교육복지 혜택이 지역 내 소비로 연결되고 소상공인의 매출 증대 및 지역경제 활성화로 이어지는 선순환 구조를 구축함으로써 학생 지원과 지역 상생을 동시에 달성한다는 구상이다.

한울본부는 기존 제도로 채우기 어려운 지역 복지 틈새를 발굴해 방학 중 돌봄교실 아동을 위한 급식 지원에 나선다.

‘한울 다누림케어’와 별도로 방학 중 돌봄교실 점심도시락 및 간식 지원사업을 추진하고 있다. 이는 발전소 주변지역에서 지자체가 아닌 기업이 후원하는 돌봄교실 급식 지원사업이라는 점에서 의미를 더한다.

이번 사업은 한울본부 노·사가 방학 중 발생하는 돌봄 공백을 새로운 복지 수요로 포착하고 노조위원장의 적극적인 발굴을 계기로 본격 추진됐다.

이를 위해 한울본부는 울진교육지원청 및 관내 12개 초등학교와 협력해 돌봄교실에 참여하는 초등학교 1~2학년 학생 434명에게 점심도시락과 간식을 제공하며 지역 도시락 업체와 식당이 음식 공급에 직접 참여하도록 해 아동의 영양 공급과 학부모의 돌봄 부담 완화는 물론, 지원 재원이 지역사회 내에서 순환하는 경제적 효과까지 이끌어냈다는 평가다.

한울본부 관계자는 “아이들이 건강하게 성장하고 좋은 교육환경에서 꿈을 키울 수 있도록 돕는 것은 곧 지역의 미래에 투자하는 일”이라고 강조했다.

이어 “앞으로도 정부 정책과 지역사회의 요구를 적극 반영해 학생과 학부모가 체감할 수 있는 혜택을 제공하고, 그 온기가 지역경제 활성화로 이어지는 한울본부만의 ‘상생형 미래세대 지원모델’을 지속적으로 발굴해 나갈 방침”이라고 말했다.

한편 '한울 다누림케어’ 연간지원 실적은 출생축하 기념품 지원사업 등 2024년 91억원, 2025년 107억원, 2026년(현재) 123억원이 집행된 가운데 최근 3개년 누적 실적은 322억원으로 나타났다.

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