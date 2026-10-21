민주 박형룡, 추경호 대구시장에 ‘여야정 협의체’ 제안…“TK 패싱 극복 위해 힘 모아야”

박형룡 더불어민주당 대구시당위원장이 추경호 대구시장에게 예산 확보와 공공기관 유치 등 대구의 주요 현안을 공동으로 해결하기 위한 ‘여야정 협의체’ 구성을 전격 제안했다.

박 위원장은 21일 대구 남구 대구아트파크에서 열린 아시아포럼21 초청토론회에서 “예산 정국과 공공기관 이전을 앞두고 대구의 힘을 최대한 결집해야 한다”며 “추 시장과 만나 대구 발전을 위한 여야정 협의체를 만들자”고 밝혔다. 그는 이번 제안에 대해 “단순한 이벤트성 만남이 아니라, 국비 확보와 공공기관 유치를 실질적으로 함께 추진할 수 있는 제도적 틀이 필요하다는 취지”라며 “생색내기용이 아닌 대구의 미래 비전을 제시하고 중앙정부를 설득하기 위한 행동”이라고 강조했다.

21일 박형룡 더불어민주당 대구시당위원장이 대구 남구 이천동 대구아트파크에서 열린 아시아포럼21 초청 토론회에서 모두 발언을 하고 있다. 아시아포럼21 제공

최근 지역 정가 안팎에서 제기되는 ‘대구∙경북(TK) 패싱론’에 대해선 신중하면서도 엄중한 입장을 취했다. 박 위원장은 “정부가 의도적으로 TK를 배제한다고 보지는 않는다”면서도 “지역에서 느끼는 소외감과 위기감은 중앙당에도 지속적으로 전달하고 있다”고 말했다. 이어 “단순히 패싱 논쟁에만 머무를 것이 아니라, 대구만의 강점을 살린 거대 전략을 수립해 정부를 논리적으로 설득해야 한다”고 덧붙였다.

TK 신공항 건설과 관련해선 현실적인 재원 문제를 지적했다. 박 위원장은 “신공항 사업비가 총 20조에서 27조원에 달하는 대규모 국책 사업인 만큼 이를 오롯이 국비만으로 해결하기는 쉽지 않은 구조”라며 “재원 마련을 위해 범시도민 차원의 지혜를 모으고 다각적인 논의를 시작해야 한다”고 제언했다.

국립뮤지컬콤플렉스 조성 사업’과 관련해 전액 국비를 확보할 수 있도록 총력을 다하겠다는 입장을 표명했다. 박 위원장은 사업비의 지방비 분담 문제에 대한 질의를 받고 “대구시가 전액 국비로 추진해야 한다는 입장을 시당 측에 전달해 왔고, (우리) 민주당 대구시당도 이 같은 기조를 그대로 받아들였다”고 밝혔다. 여야정 협의체 제안에 이어 지역 발전을 위한 현안에는 대구시와 완벽한 공조 체계를 구축하겠다는 의지로 보인다.

그러면서 “대구시의 재정 부담을 최소화하고, 단 한 푼이라도 시비를 적게 부담하는 방향으로 결과가 나올 수 있도록 여당 차원에서도 전방위적인 노력을 아끼지 않겠다”고 거듭 강조했다.

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