스쿨북스, 학교도서관 독서수업 지원… 교과연계 콘텐츠 7만여 건 제공

사진=스쿨북스 제공

학교도서관에서 교과 수업과 독서 활동을 연계할 수 있도록 도서 큐레이션부터 전자책, 온라인 토론까지 연계한 독서교육 콘텐츠가 제공된다.

초·중·고 디지털 독서교육 플랫폼 스쿨북스는 한국학교도서관협의회 회원교를 대상으로 할인 혜택과 독서교육 콘텐츠를 제공한다고 밝혔다.

스쿨북스에 따르면 현직 교사와 전문가가 구성한 교과연계도서 큐레이션은 7만여 건이다. 2022 개정 교육과정을 반영한 도서 추천 정보도 함께 제공해 교사와 사서교사가 수업 주제에 맞는 책을 선정하고 독서 활동에 활용하도록 지원한다.

전자책은 스쿨북스에 따르면 약 2,800권으로 구성돼 있다. 수업 중 여러 학생이 함께 열람할 수 있으며, 학년·학급·교과목별 독서수업에 활용할 수 있도록 구성했다.

학생 참여형 콘텐츠도 운영한다. 진로독서 콘텐츠를 비롯해 온라인 독서토론 서비스 ‘스쿨톡스’, 토론 가이드 ‘북앤토픽’을 통해 책을 읽은 뒤 자신의 생각을 정리하고 의견을 나누는 독서 활동을 지원한다.

한국학교도서관협의회 회원교에는 1년 정기구독 기준 20% 할인이 적용된다. 스쿨북스는 체험 아이디 신청과 접속 인증 이벤트도 운영한다.

스쿨북스 관계자는 “학교도서관이 교과 학습과 독서, 토론을 연결하는 배움의 공간으로 자리 잡을 수 있도록 교육과정 기반의 도서 큐레이션과 다양한 독서교육 콘텐츠를 통해 학교 현장을 지원하겠다”고 밝혔다.

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