GS칼텍스, 여수섬박람회 기간 월호도서 민·관·산 연합 봉사활동

GS칼텍스가 2026여수세계섬박람회 기간에 맞춰 여수해양경찰서, 여수상공회의소, 여수미용봉사협회 등과 손잡고 전남광주 여수시 화정면 월호도에서 민·관·산 연합 봉사활동을 전개했다.

21일 GS칼텍스에 따르면 전날 진행된 이번 봉사활동은 섬박람회 개최를 계기로 섬 환경의 가치를 보존하고 도서 지역 주민들의 생활 여건을 개선하기 위해 마련됐다. 특히 지난 2024년 12월 출범한 여수지역 신기업가정신협의회(ERT)의 상생 프로젝트 일환으로 공공기관과 기업, 지역 사회단체가 함께 연대했다.

GS칼텍스와 여수해양경찰서 등 연합 봉사자들이 월호도에서 꽃밭 가꾸기 활동을 하고 있다. GS칼텍스 제공

이날 봉사단은 여수해경 함정을 이용해 월호도에 입도한 뒤 해안가 쓰레기 수거와 마을 환경 정화, 꽃밭 가꾸기 작업을 진행했다. 현장에는 명성민 여수해양경찰서장, 한문선 여수상공회의소 회장, 김종은 GS칼텍스 대외상무를 비롯한 자원봉사자 60여 명이 참여했다.

아울러 찾아가는 이동민원봉사실을 통해 주민들에게 구급함을 전달하고, 어르신 대상 이·미용 봉사와 가정 내 전등 교체 등 맞춤형 복지 서비스를 제공했다.

GS칼텍스는 ‘천원의 행복’, ‘한가위 사랑의 온정 나누기’, 청소년 성장 지원 ‘새롬교실’ 등 다양한 사회공헌활동을 통해 지역사회와의 상생을 지속하고 있다.

GS칼텍스 관계자는 “섬박람회 기간에 섬의 소중한 가치를 되새기고, 여러 기관·단체가 힘을 모아 주민들에게 도움을 전할 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 지역사회와 협력해 나눔과 상생을 꾸준히 실천하겠다”고 말했다.

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