조혜련, 주식 449억 거래해 1억 번 김수용에 “차라리 김밥집 알바해”

방송인 조혜련이 코미디언 김수용의 주식 투자 사례를 언급하며 단기 매매의 효율성에 의문을 제기해 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 ‘머니인더트랩’ 캡처

지난 20일 유튜브 채널 ‘머니인더트랩’에는 조혜련이 출연한 웹예능 ‘물린음악회’ 영상이 공개됐다. 조혜련은 진행자 서동주와 주식 투자 경험을 나누며 투자 과정에서 겪은 시행착오와 단기 매매의 위험성을 이야기했다.

이날 조혜련은 주식 투자에서 가장 경계해야 할 방식으로 대출을 이용한 투자를 꼽았다. 그는 “제일 위험한 게 대출받아서 주식하는 거다. 여윳돈을 가지고 하라는 게 맞는 말”이라며 주의를 당부했다. 이어 조혜련은 우량주라고 해도 주가가 계속 상승한다는 보장은 없다며 무리한 투자에 우려를 나타냈다.

유튜브 채널 ‘머니인더트랩’ 캡처

주식 시세를 수시로 확인하며 짧은 시간 안에 사고파는 단기 매매, 이른바 ‘단타’에 관한 이야기가 나오자 조혜련은 김수용의 투자 사례를 언급했다. 김수용은 앞서 약 6년 동안 주식 거래 시스템을 통해 총 449억원 규모의 거래를 했다고 밝힌 바 있다.

그는 “최근에 기사 나온 거 보니 김수용씨가 돈을 몇백억 거래해서 1억 벌었다더라. 단타를 엄청 했는데 마이너스와 플러스를 반복하다가 1억 벌었다”고 말했다. 이어 “차라리 김밥집 아르바이트를 하는 게 낫다”고 덧붙여 좌중을 폭소케 했다.

유튜브 채널 ‘머니인더트랩’ 캡처

이에 서동주는 단기 매매로 1억원을 벌었다는 사실 자체가 대단하다는 반응을 보였다. 그는 “단타를 그렇게 치면 보통 잃는다. 1억을 번 거면 실력자다”라고 말했다. 그러자 조혜련은 “그 오빠가 또 다른 데서 잃었을 거다. 다크 서클이 내려왔다”고 고개를 저어 웃음을 더했다.

조혜련은 자신의 주식 투자 경험도 공유했다. 그는 주가가 오를 때 추가 매수에 나섰던 경험을 돌아보며, 투자자들이 상승 기대감에 휩쓸려 무리하게 매수하지 않도록 주의해야 한다는 취지로 조언했다.

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