전승 달리던 바르셀로나 시즌 11경기 만에 첫 패배… UCL 3차전서 PSG에 2-4 완패

2026∼2027시즌 전승가도를 내달리던 FC 바르셀로나(스페인)가 공식전 첫 패배를 당했다. 상대는 프랑스 강호 파리 생제르맹(PSG)이었다.

바르셀로나는 21일(한국시간) 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 PSG와 2026∼2027 유럽축구연맹 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 3차전 원정에서 2-4로 패했다. 이로써 바르셀로나는 올 시즌 개막 이후 공식전 11연승(정규리그 9승·UCL 2승)이 멈췄다. 반면 UCL 3연패에 도전하는 PSG는 리그 페이즈 3연승(14득점·5실점)을 거두고 단독 선두로 올라섰다. PSG는 정규리그 4연승까지 합쳐 공식전 7연승을 기록했다.

파리 생제르맹(PSG)의 뤼카 에르난데스가 21일(한국시간) 프랑스 파리 파르크 데 프랭스에서 열린 2026∼2027 UCL 리그 페이즈 3차전 FC 바르셀로나와 경기 후반 27분 추가 골을 넣은 뒤 환호하고 있다. 파리=AP연합뉴스

이날 바르셀로나는 볼 점유율에선 53%로 PSG에 앞섰지만 슈팅 수에서 18개(유효슈팅 5개)-22개(유효슈팅 15개)로 밀렸다. PSG는 전반 20분 만에 발롱도르 수상자인 우스만 뎀벨레가 햄스트링 통증으로 일찍 교체됐고 바르셀로나도 전반 27분 다니 올모가 발목 부상으로 일찍 그라운드를 떠나는 악재도 있었다.

선취골은 PSG가 따냈다. 바르셀로나 ‘에이스’ 라민 야말이 자기 진영 오른쪽 측면에서 중원으로 내준 볼을 PSG의 주앙 네베스가 헤더로 끊어냈고, 데지레 두에가 이어받아 페널티아크 정면에서 오른발 슈팅으로 득점에 성공했고 1-0으로 PSG가 앞선 채 전반이 끝났다.

후반 들어 치열한 공방이 오갔고 바르셀로나가 후반 10분 오버래핑에 나선 ‘19세 풀백’ 사비 에스파르트의 동점골이 나왔다. PSG가 후반 27분 두에의 코너킥에 이은 뤼카 에르난데스의 헤더 득점으로 다시 앞서 나가자, 바르셀로나는 야말이 골을 넣으며 다시 동점을 만들었다.

하지만 바르셀로나의 반격은 그것으로 끝이었다. 바르셀로나는 후반 36분 PSG의 비티냐에게 중거리포를 허용한 데 이어 후반 41분 파비앙 루이스에게 쐐기 골까지 내주며 패배의 쓴맛을 봤다.

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