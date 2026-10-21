10월 중순 수출 616억달러, 작년의 2배…일평균 또 역대 최대

이달 중순 수출액이 작년의 두 배로 뛰면서 고공행진을 이어가고 있다.



조업일수를 고려한 일평균 수출액은 한 달 만에 최대치를 새로 썼다.



21일 관세청에 따르면 이달 1∼20일 수출액(통관 기준 잠정치)은 616억달러로, 작년 같은 기간보다 105.4% 증가했다. 10월 1∼20일 기준 역대 최대 규모다.

부산 남구 감만 부두에서 수출입 컨테이너가 선적 및 하역작업이 진행되고 있다.

이달 1∼20일 조업일수는 13일로, 작년 동기(10.5일)보다 2.5일 많았다. 이를 고려한 일평균 수출액은 47억4천만달러로 65.9% 늘었다.



일평균 수출액 역시 1∼20일 기준 역대 최대치로, 직전 최대치였던 9월(46억달러) 기록을 경신했다.



이달 20일까지의 연간 누적 수출액은 8천763억달러를 기록했다.



이러한 추세가 이어진다면 다음 달 중 연간 누적 수출액 1조달러를 돌파할 것으로 보인다.



수출 호조세는 반도체가 주도했다.



반도체 수출은 222.5% 급증한 275억달러로, 10월 1∼20일 기준 역대 최대치를 기록했다.



전체 수출에서 반도체가 차지하는 비중은 44.7%로 1년 전보다 16.2%포인트(p) 늘었다.



이밖에 석유제품(68.3%), 승용차(40.9%), 컴퓨터 주변기기(424.0%) 등도 증가세를 이어갔다.



국가별로는 중국(154.4%), 미국(154.9%), 베트남(74.6%), 유럽연합(EU·78.2%), 대만(36.7%) 등에서 일제히 수출이 증가했다.



중국·미국·베트남 등 상위 3개국의 수출 비중은 52.7%를 기록했다



수입액은 471억달러로 42.8% 증가했다. 품목별로는 반도체(78.4%), 원유(42.9%), 가스(112.4%), 기계류(43.7%) 등이 늘었고, 원유·가스·석탄 등 에너지 수입액은 53.5% 증가했다.



국가별로는 중국(71.1%), 미국(12.9%), EU(34.6%), 대만(84.2%), 일본(45.6%) 등에서 늘었다.



수출이 수입을 웃돌면서 이달 1~20일 무역수지는 145억달러 흑자를 기록했다.

<연합>

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