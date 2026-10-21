청계천 자율주행버스, 22일부터 야간운행

청계천 자율주행버스가 22일부터 야간운행을 시작한다. 이를 토대로 시민과 관광객의 야간활동뿐 아니라 문화·관광·상권을 교통서비스로 연계해 ‘서울형 야간경제’ 활성화도 뒷받침한다는 구상이다.

서울시는 청계천 산책길과 종로·을지로의 골목상권, 광장시장 등 도심 관광명소를 잇는 ‘청계 A01’(사진)의 야간 정기운행을 시행한다고 20일 밝혔다.



청계 A01은 청계광장~청계3가(세운상가)~청계5가(광장시장)의 왕복 4.8㎞ 구간을 2대의 차량이 순환 운행하며 양방향 총 11개의 정류소에 정차한다. 청계광장 출발 기준 오후 7시부터 30분 간격으로 하루 9회 운행하며 막차는 오후 11시에 출발한다. 정류소 위치와 실시간 운행정보는 네이버지도, 카카오맵 등에서 확인할 수 있다. 시는 운전대와 운전석이 없는 자율주행버스를 야간에 정기운행하는 것은 국내에서 처음이라고 설명했다. 지난 8월 13~31일 야간 시범운행을 시행하고 외부 전문가와 함께 안전성을 검증했다.



이번 개편으로 기존 주간운행은 종료한다. 초기에는 시민들이 부담 없이 체험할 수 있도록 무료로 운영하지만 정규 대중교통수단으로 정착시키기 위해 단계적으로 유료화를 추진할 방침이다. 다만 무료 운행 시기에도 탑승 시 교통카드는 태그해야 한다.

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