李 “국정홍보, 나열식 아닌 동시대적 소통방식으로”

이재명 대통령은 20일 “정부 성과 홍보를 예전 방식에서 벗어나 영향력 있고 동시대적인 소통 방법으로 전환해 달라”고 지시했다. 정부 정책과 성과를 일방적으로 나열하는 방식에서 벗어나 국민에게 효과적으로 전달할 수 있도록 국정 홍보 전반을 바꾸라는 주문이다.

이재명 대통령이 20일 인천 계양 공공주택지구에서 열린 주택공급현장 간담회에서 미소를 짓고 있다. 청와대통신사진기자단

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의 비공개회의에서 최휘영 문화체육관광부 장관에게 정부 홍보 방식 개선을 주문했다고 강유정 청와대 수석대변인이 밝혔다.



이 대통령은 “정부 성과가 너무 많으니 백화점식으로 나열하지 말고 선택과 집중을 할 필요가 있다”며 “국정 성과 홍보는 국민 설득과 지지 확보에 매우 중요한 발판이니 국정 홍보 전반을 개선해달라”고 당부했다.



청와대는 사회관계망서비스(SNS)와 생중계 등을 활용한 직접 소통 기조도 이어가겠다는 입장을 밝혔다. 성기홍 청와대 홍보소통수석은 이날 SBS 인터뷰에서 이 대통령의 활발한 SNS 활용에 대해 “SNS라는 수단 자체를 바라보기보다는 그것이 담고 있는 국민과의 직접 소통을 좀 바라봐 달라”고 말했다.



청와대 브리핑을 생중계하면서 대변인뿐 아니라 질문하는 기자의 모습도 함께 보여주는 이른바 ‘쌍방향 브리핑’에 대해서는 “초반에는 우려가 있었지만 지금은 안착이 됐다고 생각한다”고 평가했다. 각 부처에도 쌍방향 브리핑 도입을 지시했다는 보도에 대해서는 “청와대가 기본적으로 솔선수범했고, 국민주권정부의 기본적인 철학이 정책의 투명성·책임성·개방성이기 때문에 그 취지에 맞춰서 부처들이 해나간다고 생각한다”고 말했다.

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