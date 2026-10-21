무기 급한 우크라, 관계 복원 손짓… 韓 “사과 선결돼야” 냉랭

북한군 포로의 한국 송환을 둘러싼 ‘비공개 합의’ 논란으로 촉발된 갈등을 두고 한국과 우크라이나가 상반된 대응을 보이며 평행선을 달리고 있다. 우크라이나 의회는 한국 대사대리를 초청해 비공개회의를 열고 이번 사태에 대한 한국의 입장을 청취하는 한편 관계 개선 의지를 전달했다. 반면 한국 정부는 주우크라이나 대사 소환에 이어 공관원 일부를 철수시키기로 했다.

우크라이나 수도 키이우 중심지에 소재한 주우크라이나 한국대사관. 외교부는 북한군 포로 송환 비공개 합의를 깬 데 대한 항의로 주우크라이나 대사 소환에 이어 20일 공관원 일부를 철수시키기로 했다.연합뉴스

20일 외교가에 따르면 우크라이나 의회 외교정책·의회간협력위원회(외교위)는 지난 14일 윤지완 주우크라이나 한국대사대리를 비공개회의에 초청해 한국의 입장을 청취했다. 의원들은 우크라이나에 대한 한국의 인식과 북한군 포로 송환 관련 비공개 합의의 범위, 양측 간 소통에 혼선이 발생한 경위 등을 집중적으로 질문한 것으로 알려졌다. 회의는 우호적인 분위기에서 진행됐으며, 우크라이나 의원들은 양국 관계 복원을 위해 최선을 다하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다. 다만 한국 정부가 요구하는 사과의 주체와 수위에 관한 구체적인 논의는 없었다.



우크라이나는 외교 진용 정비에도 속도를 내고 있다. 회의에 참석한 안드리 니콜라옌코 주한우크라이나대사 내정자는 한국 정부의 조속한 아그레망(주재국 부임 동의) 승인을 희망하며 연말까지 서울에 부임하고 싶다는 뜻을 밝힌 것으로 파악됐다. 주한우크라이나 대사대리도 교체한다. 외교부 본부에서 근무 중인 스비틀라나 올렉산드리우나 코브툰 1등서기관이 다음달 참사관으로 부임해 신임 대사 부임 전까지 공관을 이끌 예정이다. 코브툰 참사관 내정자는 인도네시아 근무 경험이 있어 아시아 문화에 대한 이해도가 높은 인물로 알려졌다.



우크라이나의 관계 개선 움직임과 달리 한국 정부의 대응은 냉랭하다. 외교부는 이날 전쟁 중인 우크라이나에서 안전을 확보하기 어렵다는 점과 함께 포로 송환 비공개 합의 파기 등에 대한 우크라이나의 전향적 조치가 없다는 점을 지적하며 공관원 일부 철수를 결정했다. 지난 8일 박기창 주우크라이나 대사 소환 결정에 이은 강경한 조치다.



양국의 대응이 엇갈리는 것은 이번 갈등을 바라보는 입장과 우선순위가 다르기 때문으로 풀이된다. 러시아와 전쟁 중인 우크라이나로서는 한국과의 갈등을 조속히 해소하고 방산 분야를 비롯한 협력 가능성을 열어둘 필요가 있다. 우크라이나 의회가 한국 측의 설명을 듣고 관계 복원 의지를 전달한 것도 이런 맥락으로 해석된다. 현재 우크라이나는 러시아의 탄도미사일 공격을 막아내는 패트리엇 방공미사일 부족 등으로 어려움을 겪는 상황이다. 볼로디미르 젤렌스키 대통령은 미국에 “패트리엇 방공미사일을 공급하면 러시아 정유시설에 대한 공격을 30일간 중단하겠다”고 제안할 정도로 무기 확보에 진력하고 있다.



반면 한국 정부는 북한군 포로 송환을 둘러싼 비공개 합의 논란을 국가 간 신뢰의 문제로 보고, 우크라이나의 분명한 사과와 해명이 선행돼야 한다는 입장이다. 특히 비공개 합의의 존재와 범위에 대한 양측의 설명이 엇갈리는 상황에서 충분한 해명 없이 갈등을 봉합하기는 어렵다는 판단으로 보인다. 지난 2일 이재명 대통령은 북한군 포로 송환 사실을 “비공개로 합의한 적이 없다”는 우크라이나의 주장에 대해 “대한민국 대통령이 최대한 예의를 갖춰 (비공개 합의를 어긴 우크라이나에) 아쉽다고 했더니 합의 사실이 없다고 상대국 국가원수를 거짓말쟁이로 만들었다”고 강하게 비판한 바 있다. 대사 소환에 이어 공관원 일부 철수를 결정한 것도 우크라이나의 전향적 조치를 압박하려는 의도로 풀이된다. 관계 복원을 위한 접촉이 이어지더라도 핵심 쟁점인 사과의 주체와 수위를 둘러싼 이견을 좁히지 못하면 양국 간 냉각 국면은 당분간 지속될 전망이다.

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