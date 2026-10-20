장민호, 亞패러게임 육상 男 100m 金

‘희망의 시각장애 스프린터’ 장민호(29·안양시청·사진)가 한국 스포츠 역사에 새 이정표를 세웠다. 비장애인 아시안게임과 아시안패러게임에 잇달아 출전한 최초의 한국 선수인 장민호가 아시아패러게임에서 금빛 질주를 선보였다.



장민호는 20일 일본 아이치현 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안패러게임 육상 남자 100m(T13) 결선에서 10초48로 가장 먼저 결승선을 통과하며 생애 첫 장애인 국제종합대호에서 금메달을 목에 걸었다. 오전 예선에서 10초61의 아시아 신기록을 세웠던 장민호는 결선에서 일본의 후쿠나가 료타(10초72)와 가와카미 슈타(10초77)가 추격했지만 자신이 오전에 세웠던 아시아기록을 다시 갈아치웠다.



2023년부터 단거리 선수로 활약한 장민호는 이듬해 전국체전에서 100m와 200m, 400m 계주 3관왕에 올랐다. 하지만 지난해부터 시력이 급격히 떨어지기 시작했고, 시야가 점점 좁아지는 망막색소변성증으로 시각장애 판정을 받았다. 선수 생활에 큰 고비를 맞았지만 그는 달리기를 멈추지 않았다.



비장애인 국가대표 경쟁을 이어가며 아시안게임 무대에 오른 그는 시각장애 스포츠등급 T13을 받아 장애인 육상에도 출전했다. 지난달 아이치·나고야 아시안게임에서 혼성 및 남자 4×400m 계주에 출전했던 장민호는 불과 20여일 만에 다시 나고야 트랙에 섰다. 당시 혼성 계주 예선에서 한국 신기록을 세우기도 했다. 그리고 마침내 이날 나고야에서 한국 스포츠 역사에 남을 명장면을 만들었다.

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