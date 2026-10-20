박용선 포항시장, 첫 해외 순방서 '아·태 도시 서밋' 유치

'2028년 제16회 아시아·태평양 도시 서밋'이 경북 포항시에서 성대히 열린다.

포항시는 20일 취임 후 첫 해외 순방에 나선 박용선 시장이 '제16회 아시아·태평양 도시 서밋 유치'에 성공하며 국제 교류 확대와 글로벌 도시로 도약을 위한 발판을 마련했다고 밝혔다.

박용선 경북 포항시장은 20일 일본 후쿠오카에서 열리는 '제15회 아시아·태평양 도시 서밋'에 참석해 '소프트·하드웨어의 양축으로 추진하는 안심·안전한 방재 도시 조성'이란 주제 발표를 하고 있다. 포항시 제공

박 시장은 19~21일 사흘간 일본 후쿠오카에서 열리는 '제15회 아시아·태평양 도시 서밋'에 참석해 포항의 방재 정책을 국제 사회에 소개하며 차기 서밋 개최지로 포항이 확정되는 성과를 거뒀다.

서밋 유치는 2027년 개관을 앞둔 포항국제전시컨벤션센터(POEX)를 중심으로 국제 회의 유치 기반을 넓히고, 포항 마이스(MICE) 산업을 육성하는 계기가 될 것으로 기대한다.

아시아·태평양 주요 도시와 정책을 공유하고 도시 현안 해결과 미래 발전을 위한 협력 방안을 모색할 기회도 마련한다.

박 시장은 20일 서밋 분과회에서 ’소프트·하드웨어의 양축으로 추진하는 안심·안전한 방재 도시 조성‘이란 주제로 발표했다.

재난 대응 체계와 교육·훈련 등 소프트웨어 역량, 재해 예방 시설과 안전 인프라 등 하드웨어 기반을 함께 강화하는 방재 정책의 중요성을 강조하고 시민의 생명과 안전을 지키기 위한 포항의 정책 방향을 공유했다.

서밋 부대 행사로 열린 도시 홍보관에 포항시 홍보 부스를 운영해 참가 도시 관계자에게 주요 관광지와 먹거리를 소개했다.

박용선 경북 포항시장이 20일 일본 후쿠오카에서 열리는 ‘제15회 아시아·태평양 도시 서밋’에 참석해 발언하는 모습.

포항의 관광 자원과 도시 매력을 널리 알리고, 해외 도시 관계자의 관심과 접점을 넓히는 데 주력했다는 평가가 나온다.

시는 2028년 서밋 개최로 포항의 산업·관광·도시 발전상을 국제 사회에 알리고 참가 도시와 협력 네트워크를 확대할 계획이다.

박 시장은 "이번 첫 해외 순방에서 포항의 방재 정책을 국제 사회와 공유하고, 2028년 아·태 도시 서밋 유치라는 성과를 거뒀다"며 "체계적인 개최 준비와 지속적인 국제 교류로 포항의 국제적 위상을 높이고, 이번 유치 성과가 도시 발전과 시민의 자긍심으로 이어질 수 있도록 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 아·태 도시 서밋은 아시아·태평양 지역 도시 간 네트워크 구축과 서로 이해·협력 증진을 위해 1994년 일본 후쿠오카시에서 창설된 국제회의로, 격년으로 열린다.

포항시와 일본 후쿠오카시, 중국 상하이시, 태국 방콕시 등 15개국 34개 도시가 회원으로 참여하고 있다.

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