경주시 등 원전 소재 5개 지자체, 사용후핵연료 저장시설 지원대 촉구

경북 경주시를 비롯 전국 5개 원전 소재 지방자치단체가 원전부지 내 사용후핵연료 저장시설과 관련해 실질적인 지원대책 마련을 촉구하고 나섰다.

경주시는 원전소재 지방자치단체 행정협의회(회장 주낙영 경주시장)가 20일 세종시 베스트웨스턴 플러스 호텔에서 고준위방사성폐기물 관리위원회와 면담을 가졌다고 밝혔다.

이 자리에서 협의회는 사용후핵연료 저장시설에 대한 지원대책 마련을 요구하는 공동 건의서를 제출했다.

이번 건의는 사용후핵연료 저장시설 설치·운영에 따른 지역의 장기적인 부담에 상응하는 제도적·재정적 지원을 요구하기 위해 마련됐다.

원전소재 지방자치단체 행정협의회는 경주시를 비롯 부산 기장군, 울산 울주군, 전남 영광군, 경북 울진군 등 5개 지자체로 구성돼 있다.

이날 면담에는 협의회 회장도시인 경주시 최혁준 부시장을 비롯한 원전 소재 지자체 관계자들이 참석했다.

참석자들은 사용후핵연료 저장시설 추진 과정에 지역 의견을 충분히 반영하고, 주민들이 체감할 수 있는 지원대책과 제도 개선을 요구했다.

특히 국가 에너지정책에 기여해 온 원전 소재 지역의 부담과 책임에 걸맞은 합리적인 지원체계가 필요하다고 강조했다.

최혁준 경주시 부시장은 “원전 소재 지역은 오랜 기간 국가 에너지정책을 뒷받침해 왔다”며 “사용후핵연료 저장시설 관련 정책은 지역의 일방적인 희생이 아닌 실질적인 지원과 공정한 절차를 바탕으로 반드시 추진돼야 한다”고 말했다.

한편, 경주시는 원전 소재 지자체와 적극 협력해 주민 안전 및 권익 보호에 공동 대응할 방침이다.

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