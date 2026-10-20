트럼프 “김정은과 만남… 나도 몰라”

도널드 트럼프 미국 대통령이 중국 선전에서 11월 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 참석을 계기로 김정은 북한 국무위원장과 만날 가능성에 대해 “모르겠다”고 밝혔다.



트럼프 대통령은 19일(현지시간) 백악관에서 기자들과 만난 자리에서 ‘다음 달 중국에서 북한 지도자와 만날 수 있다고 생각하나’라는 질문을 받고 “나도 모르겠다”고 답했다. 그는 이어 “누가 회담을 요청하고 있는지 확실치 않지만(I’m not sure that anybody’s asking for a meeting), 나와 김정은의 관계는 매우 좋다”며 김 위원장과 여전히 친분이 두텁다고 강조했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

트럼프 대통령의 이날 언급에선 김 위원장을 향해 전제조건 없는 북·미 회담을 재개하자며 ‘유화 메시지’를 발신하던 그간의 태도와는 달라진 기류가 읽힌다. 트럼프 대통령은 지난 12일만 해도 ‘다음 달 아시아 방문 중 김 위원장을 만날 계획인가’라는 기자들 질문을 받고 “그럴 수도 있다”고 답했다. 김 위원장과 회담이 성사될 경우 “흥미진진할 것”이라고도 강조했다.



그는 앞서 한·미 연합훈련 축소를 갑작스럽게 지시하며 북한에 ‘유화적 신호’를 보내기도 했다. 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 김 위원장과 과거 만났던 사진을 올린 일도 있다. 일련의 발언과 행동에서 김 위원장과의 연내 회담 개최를 공언하며 우호적 태도를 보인 반면, 이날 발언은 그보다는 한발 물러선 듯한 뉘앙스로 해석할 수 있는 것이다.



연내 회담을 개최할 경우 다음 달 에이펙을 계기로 성사될 가능성이 크다는 관측이 나왔지만, 트럼프 대통령의 이날 발언에선 에이펙이 가까워질수록 그럴 가능성이 작아졌다는 인식이 담긴 것으로 볼 수 있다. 트럼프 대통령이 그동안 지속해서 김 위원장을 향해 구애했지만 북한이 호응하지 않았거나 양측의 요구 조건에 간극이 커 회담 성사 가능성을 낮춰 잡은 것으로도 추정할 수 있다.

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