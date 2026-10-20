“인신매매 피해자 형 감면 규정 있지만 적용사례 드물어” [심층기획-유인 '공짜 비행기'에 탄 청년]

해외 거점 온라인 사기 범죄에 가담한 청년들은 피해자이면서 피고인이라는 ‘이중적 지위’에 놓인다.



인신매매와 감금·협박 등 강압적 상황을 겪었더라도 범죄 가담 사실이 확인되면 처벌을 피하기 어렵다. 인신매매방지법에 형 감면 규정이 있지만, 수사 초기부터 피해 가능성을 체계적으로 점검할 시스템은 부족하다는 지적이다.



국외이송유인 사건 피고인 최동일(가명)씨의 변호인 오상은(사진) 변호사는 피해자 강선우(가명)씨와 합의하는 과정을 통해 이런 현실을 절감했다.



20일 법조계에 따르면 강씨는 한 재판에서 해외 취업 사기와 감금·폭행, 계좌 탈취 등의 피해자로 인정됐지만, 다른 재판에서는 범죄에 쓰일 줄 알면서 계좌를 넘겼다는 이유로 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받았다. 같은 인물이 한쪽에서는 피해자로, 다른 쪽에서는 범죄자로 판단된 것이다.



오 변호사는 8월13일 인터뷰에서 “해외 스캠 범죄에서 피해자와 가해자의 지위가 명확하게 나뉘지 않는 경우가 많지만, 수사와 재판 과정에서 범죄 피해자가 체계적으로 보호받지 못하고 있다”면서 “폭행이나 협박을 받으며 범죄에 가담했다면 강제노동이나 인신매매 피해자로서 지위도 함께 검토해야 한다”고 강조했다.



국제사회는 인신매매 피해자가 강압적인 상황에서 범죄를 저질렀다면 처벌을 제한하거나 면제해야 한다는 ‘비처벌 원칙’을 강조한다. 국내 인신매매방지법 4조 2항에도 피해자의 범죄에 대한 형 감경·면제 규정이 있다. 그러나 오 변호사는 “실제로 형이 감경되거나 면제된 사례는 찾기 드물다”고 했다. 폭행·감금 등으로 자유의사가 억압됐다는 사실을 객관적 자료와 정황으로 입증하기 어렵기 때문이다.

범죄단체들이 검거에 대비해 ‘납치됐다’, ‘정상적인 취업인 줄 알았다’는 식의 대응 대본을 조직원에게 교육하는 점도 피해자 식별을 어렵게 한다. 구인광고 역시 과거 정상적인 취업으로 속이는 방식에서 최근에는 ‘5성급 호텔 숙식 제공’, ‘주당 400만원 보장’ 등을 내걸거나, 검거돼도 처벌을 피할 수 있는 대본을 제공한다며 안심시키는 방식으로 교묘해지고 있다.



3월 국회에서 열린 ‘캄보디아 청년 인신매매 사건, 청년의 선택인가 구조적 강제인가’ 토론회에서도 해외 스캠 관련 송환자에 대한 표준화된 피해자 식별 절차가 필요하다는 지적이 나왔다. 출국 경위와 범죄 인식 시점, 협박의 정도와 지속 기간, 탈출 가능성 등을 종합적으로 살펴야 한다는 제안도 나왔다. 범죄 가담 여부뿐 아니라 강압과 착취 정황까지 규명해야 한다는 것이다.



오 변호사는 “수사 초기부터 피의자가 인신매매나 강제노동 피해자일 가능성을 체계적으로 점검한다면 송치나 기소 여부를 판단할 때 해당 사정을 적극적으로 고려할 제도적 기반이 마련될 것”이라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지