소방관들 “우리에게 필요한 건 안전한 현장”

소방관들이 고 김진석 소방위 순직 사고의 원인 등 철저한 진상 규명을 촉구하고 나섰다. ‘소방 재정 빨대’ 발언으로 물의를 빚은 추미애 경기도지사를 향해선 “무릎 꿇고 진심으로 사죄하라”고 요구했다. 소방청은 사고 문제점을 분석하고 개선 대책을 마련하기 위한 합동 조사에 들어갔다.



전국공무원노동조합(전공노) 소방본부는 20일 경기 수원시 경기도청 앞에서 기자회견을 열고 “우리는 죽어서 영웅이 되고 싶지 않다”며 “우리에게 필요한 것은 죽음 뒤의 명예가 아니라, 살아서 가족 품으로 돌아갈 수 있는 안전한 현장”이라고 밝혔다. 이어 “유족과 동료들이 원하는 건 소중한 가족과 동료가 왜 돌아오지 못했는지, 그 진실을 알고 싶은 것”이라면서 경기도와 소방청에 진상 규명과 책임자 문책을 촉구했다. 소방본부는 “충분한 소방 예산 확보”, “현장 소방 인력 충원”도 재차 요구했다.

경기도청 앞서 ‘秋 망언’ 규탄 전국공무원노동조합 소방본부 소속 소방공무원들이 20일 경기도청 앞에서 고 김진석 소방위 순직 사고의 진상 규명 등을 촉구하고 있다. 수원=연합뉴스

권영각 전공노 소방본부장은 이 자리에서 “소방관이 순직하면 정부와 국회는 소방관 처우 개선과 소방관들이 안전한 현장을 만들겠다고 앞다퉈 약속한다”며 “그 약속이 지켜진 적이 단 한 번이라도 있었는지 묻고 싶다”고 지적했다.



권 본부장은 소방청엔 “유가족과 노조, 외부의 현장 안전 전문가가 참여하는 객관적 조사단을 구성해 사고 원인을 규명하고 전 과정을 투명히 공개해야 한다”면서 “그래야 제대로 된 대책이 마련될 것”이라고 목소리를 높였다. 그는 “조사 결과 무리한 현장 지휘 등 과실이 확인된다면 지위 고하를 막론하고 엄중히 책임을 물어야 한다”고 덧붙였다.



이에 대해 소방청 관계자는 “전문가 등이 참여하는 ‘소방 합동 조사단’을 가동했다”며 “조사 기간은 30일이 기본인데 연장 가능하다”고 말했다.



한편 경기도소방재난본부는 김 소방위가 순직한 부천 공장 화재 당시 ‘신속동료구조팀’(RIT) 투입이 늦어졌다는 일각의 의혹 제기는 사실이 아니라고 밝혔다. 경기소방본부는 “16일 오전 9시9분 지휘단장이 (김 소방위 등) 대원 고립을 인지하고 소방 대응 2단계 발령과 동시에 RIT를 가동했다”고 강조했다.

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