현대차·기아, 레벨4 자율주행 트럭 잰걸음

현대차·기아가 운전자가 없는 레벨4 자율주행 트럭 상용화를 위해 내년 말까지 약 500㎞ 물류 구간에서 실증에 나선다.



현대차·기아는 경기도 화성 남양기술연구소에서 현대모비스, 현대글로비스, 국내 자율주행 소프트웨어 기업 마스오토·라이드플럭스와 ‘레벨4 자율주행 트럭 물류 운송사업 실증’을 위한 업무협약을 체결했다고 20일 밝혔다.

현대모비스, 현대글로비스, 마스오토, 라이드플럭스 관계자들이 20일 ‘레벨 4 자율주행 트럭 물류 운송 사업 실증’을 위한 업무협약을 체결한 후 기념 촬영을 하고 있다. 현대자동차·기아 제공

이번 협약은 현대차그룹이 보유한 실제 물류 노선에서 레벨 4 자율주행 대형트럭을 운영하며 차량 제어 기술과 자율주행 시스템 연계 성능을 검증하고, 향후 상용화에 필요한 실증 데이터를 확보하기 위해 마련됐다.



현대차·기아는 엑시언트 수소전기트럭 1대와 엑시언트 1대 등 실증 차량 2대 개발에 착수해 내년 초 제공할 예정이다. 각 차량에는 자율주행 시스템과 연동하기 위한 맞춤형 제어기와 차량 인터페이스가 적용된다.



마스오토와 라이드플럭스는 각 차량에 자율주행 시스템을 적용하고, 현대모비스와 현대글로비스는 기존 물류 노선을 활용해 실증 운영을 지원한다.



본격적인 실증은 내년 말까지 총 약 500㎞에 이르는 두 구간에서 진행된다.



현대차·기아는 실증 데이터를 바탕으로 레벨4 자율주행 대형트럭의 차량 제어 기술과 안전 이중화 기술을 고도화할 계획이다. 안전 이중화는 일부 시스템에 이상이 생겨도 보조 시스템이 기능을 대신해 차량을 안전한 상태로 유지하는 기술로, 장거리·야간 운행이 많은 대형트럭의 자율주행 안전성을 확보하기 위한 핵심 요소로 꼽힌다.

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