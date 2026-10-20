與, 노동 특례 담은 ‘초광역특구법안’ 발의… 양대 노총 “사회적 대화 중 노동개악 규탄”

더불어민주당이 20일 주 52시간제 예외 적용 등 노동특례를 담은 초광역특구법안을 발의하면서 노동시간 규제 완화 논쟁이 다시 불붙었다. 핵심은 지방의 첨단산업 특구에서 고소득 연구개발 인력에게 법정 근로시간과 휴게·휴일 규정을 예외적으로 적용할 수 있도록 할 것인지다. 민주당은 노동특례를 담은 법안과 뺀 법안을 각각 내놓기로 했다. 지난 1월 반도체특별법에서 노동시간 특례를 제외했던 여당이 이번에는 규제 완화안을 직접 발의하자 국민의힘은 규제 완화를 촉구했지만 양대 노총은 장시간 노동과 비정규직 확산을 우려해 법안 철회를 요구했다.



민주당 한병도 원내대표는 이날 국정감사대책회의에서 “법안의 주요 쟁점인 노동시간 특례 등을 둘러싸고 각계각층의 다양한 의견이 있음을 잘 알고 있다”며 “처리 시점을 못 박지 않고 충분한 숙의와 토론을 거치겠다”고 밝혔다. 국회 정무위원회 여당 간사인 박상혁 의원은 노동특례를 담은 ‘지방주도성장을 위한 초광역권전략산업특구 지정·운영 특별법안’을 대표 발의했다. 국회 기후에너지환경노동위원회 여당 간사인 최기상 의원도 노동특례를 제외한 별도 법안을 낼 예정이다. 민주당은 두 법안을 병합 심사해 최종안을 마련하기로 했다. 한 원내대표는 여러 부처와 국회 상임위원회가 관련된 법안인 만큼 특별위원회 설치도 검토하겠다고 밝혔다.

한병도 더불어민주당 원내대표가 20일 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 발언하고 있다. 뉴시스

박 의원이 발의한 초광역특구법은 수도권 밖 여러 지방자치단체를 하나의 광역 경제권으로 묶어 반도체·인공지능(AI)·바이오 등 전략산업을 육성하는 내용이다. 인허가 단축과 재정·금융·세제 지원, 특별보조금 신설을 통해 기업의 지방 투자를 유도한다. 인재 양성과 기반시설 확충까지도 지원한다. 특구기업의 설비 투자 등에 특별보조금을 지급할 수 있도록 하고 사업 시행자와 기업, 근로자에게 세제 혜택을 제공할 근거도 마련했다. 박 의원은 기업과 지방정부가 필요한 규제특례를 선택할 수 있도록 320여개의 ‘메뉴판식 규제특례’를 담았다고 설명했다. 당초 ‘메가특구특별법’으로 추진되다 명칭이 바뀌었다.



가장 첨예한 대목은 근로시간 상한을 어디까지 풀어줄지다. 박 의원안은 특구 내 신상품·신기술 연구개발 업무 등에 종사하는 근로소득 상위 3% 노동자가 사용자와 서면 합의하면 주 52시간제를 비롯한 근로시간·휴게·휴일 관련 근로기준법 규정을 달리 적용하도록 했다. 고소득 전문직의 근로시간 규제를 완화하는 이른바 ‘화이트칼라 이그젬션’이다. 적용 대상 직무와 보상, 건강 보호 조치 등은 대통령령으로 정하도록 했다. 선택적 근로시간제의 정산기간을 최대 6개월로 늘리고, 기간제 근로자의 사용기간도 현행 2년에서 최대 4년으로 연장하는 내용도 담겼다.



이 조항을 둘러싼 여야의 과거 입장도 논쟁을 키우고 있다. 국민의힘은 2024년 11월 반도체 연구개발 인력에 대한 주 52시간제 예외를 추진했지만 당시 야당이던 민주당과 이견을 좁히지 못했다. 올해 1월 통과된 반도체특별법에서는 관련 조항이 빠졌다. 이번에는 민주당이 산업 경쟁력과 지방 투자 유치를 이유로 적용 지역과 대상을 달리한 특례를 내놓았다. 다만 민주당 내부에서도 특례 적용을 두고 의견이 엇갈려, 법안 발의가 곧바로 당론 확정을 뜻하는 것은 아니다.



국민의힘 최수진 원내수석대변인은 “최첨단 기술이나 연구소 직종 관련해선 실제 주 52시간제가 의미가 없다”며 “이번 기회에 주 52시간제가 풀어져야 한다”고 촉구했다. 그는 “전향적으로 다수 여당의 생각이 바뀌었으면 좋겠다”고 말했다. 다만 민주당이 법안을 지지율 회복을 위한 “정치적 수단”으로 활용하지 말라고 견제했다.



양대 노총은 노동조건 후퇴라며 법안 철회를 요구했다. 한국노동조합총연맹은 “노동시간 규제를 완화하고 비정규직 사용을 확대하려는 시도는 결코 정당화될 수 없다”고 밝혔다. 전국민주노동조합총연맹도 노사정이 본격적인 쟁점 논의를 시작하기 전에 여당이 “노동개악안이 포함된 법안을 발의했다”고 비판했다. 조국혁신당 역시 “노사정의 사회적 대화 중 법안부터 들이미는 여당의 ‘여론 간보기’ 꼼수”라며 노동시간 특례를 빼라고 요구했다.



정부는 노사정 대화 결과를 입법 논의에 반영하겠다는 입장이다. 고용노동부는 지난 9월 18일 차관급 사전준비회의를 시작으로 20일까지 실무협의체 회의를 다섯 차례 열었다. 노동부는 시한을 정하지 않고 충분한 숙의와 토론을 이어가겠다고 밝혔으며, 다음 회의는 28일 열린다. 노동부는 논의 결과가 국회 법안 심사에 반영되도록 국회와 협의하겠다고 밝혔다.



한편 이재명 대통령은 23일 청와대에서 규제합리화위원회 제2차 전체회의를 주재한다. 정부는 ‘메가프로젝트 및 5극3특 성장엔진 지원을 위한 규제 합리화 방향’과 반도체·AI 데이터센터·자율주행차·바이오 분야의 규제 애로 해소, 창업기업 규제 개선 방안 등을 논의할 예정이다.

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