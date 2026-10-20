지인 부탁받고 덤프트럭 기사 불법체포 의혹…경찰 간부 대기발령

지인의 요청으로 트럭 기사를 불법 체포한 뒤관련 내용을 허위 보고했다는 의혹이 제기된 경찰 간부가 직위해제 됐다.

20일 경기북부경찰청에 따르면 관할 경찰서 형사과장인 A경정을 대기 발령내고 직권남용의혹에 대해 입건 전 조사를 진행하고 있다.

경기북부경찰청 전경. 연합

A 경정은 지난 8월 21일 지인의 요청을 받고 성토 작업 중이던 덤프트럭 기사 B씨를 현행범 체포하는 과정에서 직권을 남용했다는 의혹을 받는다.

A 경정은 체포 당시 B씨의 폐기물 매립 작업을 불법으로 단정해 현행범 체포한것으로 전해졌다. 또 체포 과정에서 B씨가 달아났는데도 석방한 것으로 허위 보고했다는 의혹도 받고 있다.

당시 수갑을 찬 B씨는 트럭이 길을 막고 있어 옮겨야 한다고 말했고 경찰이 수갑을 풀어주자 트럭을 몰고 달아난 것으로 확인됐다.

이후 B씨 측의 진정서를 접수한 경찰은 A 경정을 직위해제하고 직권남용 의혹에 대해 조사 중이다.

경찰 관계자는 “아직 A 경정을 입건한 상태는 아니다”라며 “관련 내용을 면밀히 살펴보고 있다”고 말했다.

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