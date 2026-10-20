그릭데이, 그래놀라 더한 ‘PRO 프로틴쉐이크’ 2종 출시

그리스 정통 방식으로 제조한 요거트와 지중해 식문화를 바탕으로 웰니스를 지향하는 브랜드 ‘그릭데이(GreekDay)’가 단백질과 그래놀라를 함께 즐길 수 있는 신제품 ‘그릭데이 PRO 프로틴쉐이크’ 2종을 출시했다.

이번 신제품은 단백질 섭취와 식단 관리에 관심이 높은 소비자들이 맛과 식감을 함께 고려할 수 있도록 기획됐다. 단백질을 간편하게 섭취할 수 있는 쉐이크에 그릭데이 그래놀라의 바삭한 식감을 더해 그래놀라를 함께 구성한 것이 특징이다.

그릭데이 PRO 프로틴쉐이크는 WPI(분리유청단백질)를 제1원료로 사용하고 ISP(분리대두단백질)를 함께 배합한 단백질 배합을 적용했다. 카카오 그래놀라 기준 단백질 23g과 당류 1.8g을 담았으며, 수크랄로스와 에리스리톨, 식물성크림 등 일부 원료를 배제하고 실제 그릭데이 그래놀라를 포함한 5가지 토핑을 더해 제품을 구성했다.

오트 그래놀라는 곡물의 풍미를, 카카오 그래놀라는 카카오의 풍미를 살렸으며, 두 제품 모두 부드러운 쉐이크와 그래놀라의 바삭한 식감을 함께 즐길 수 있다.

그릭데이 관계자는 “이번 신제품은 WPI와 ISP를 조합한 단백질 설계부터 당류와 원재료 구성까지 세심하게 고려하는 한편, 그릭데이가 선보여 온 그래놀라의 맛과 식감을 쉐이크에 담는 데 집중했다”며 “영양 설계와 맛의 완성도를 함께 고려한 만큼, 일상 속 단백질 섭취를 더욱 맛있고 간편하게 즐기는 새로운 선택지가 되길 바란다”고 전했다.

그릭데이는 기존 그릭요거트와 그래놀라에 이어 신제품을 선보이며 제품 카테고리를 확대해 나갈 계획이다.

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