“그러면 안 된다”…김구라, 日 여행 비행기서 만난 불쾌한 승객 경험

방송인 김구라가 가족과 일본 여행을 다녀오던 중 비행기에서 다른 승객에게 무례한 행동을 당했다고 밝혔다.

김구라는 지난 19일 유튜브 채널 ‘그리구라’에 공개된 영상에서 최근 일본 홋카이도 여행을 다녀온 일화를 소개했다. 당시 비행기가 연착되면서 예정된 일정보다 귀국이 늦어졌고, 김구라는 녹화장에도 약 10분 늦게 도착했다. 그는 지각한 이유를 설명하던 중 기내에서 겪은 일을 떠올렸다.

김구라는 “북해도 여행 갔다가 면세점에서 과자 몇 개를 샀다. 그런데 비행기 타면 위에 수하물 넣어놓는 곳이 있지 않냐. 인천공항 오자 (지각할까 봐) 급한 마음에 빨리 가려고 데크에 대자마자 일어났다”고 회상했다.

유튜브 채널 ‘그리구라’ 캡처

이 과정에서 김구라는 기내 선반에 넣어둔 과자를 꺼내다가 떨어뜨렸고, 이를 줍던 중 아내가 구매한 것과 비슷한 봉투를 발견했다. 그는 아내가 봉투를 확인하는 과정에서 그것이 다른 승객의 물건이라는 사실을 알게 됐다고 설명했다.

문제는 해당 승객의 반응이었다. 김구라는 “나보다 대여섯 살 많아 보인 분인데 내 배 쪽을 툭 치면서 무슨 꼬마 잡듯이 ‘어이’ 이러더라. 그냥 말로 하면 되지 않냐. 확 올라왔다”고 말했다.

함께 출연한 김인만 소장이 상대 승객이 김구라를 알아보지 못한 것인지 묻자, 김구라는 “나를 알아봤는지는 중요하지 않다. 누구인지가 중요한 게 아니다. 내 나이가 스무 살이라도 그러면 안 된다. 매너가 좋지 않다”고 강조했다.

한편 김구라는 2015년 이혼한 뒤 2020년 12세 연하의 비연예인 여성과 재혼했다. 2021년 딸을 얻었으며, 전처와의 사이에는 아들인 래퍼 그리(김동현)가 있다.

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