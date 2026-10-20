장애·비장애 유아 함께 배우고 성장... 부산 최초 통합유치원 출범

부산 최초 통합유치원인 강서구 ‘새결유치원’이 장애·비장애 유아가 함께 배우고 생활하는 통합교육의 첫발을 내딛는다. 통합유치원은 장애 유아와 비장애 유아가 분리된 교육환경에서 벗어나 유치원 일과 전반을 함께 운영하는 유치원이다.

새결유치원은 이달 22일 유아와 가족, 교직원이 함께하는 ‘우리 마음 모아’ 축제를 개최한다고 20일 밝혔다.

부산 강서구에서 문을 연 부산 최초 통합유치원 ‘새결유치원’ 전경. 부산교육청 제공

이번 행사는 형식적인 개원식 대신 교육공동체가 함께 참여하는 축제를 통해 유치원의 출발을 알리고, 서로의 다름을 존중하는 통합교육의 가치를 나누기 위해 마련됐다.

전시와 체험 중심으로 진행되는 축제 공간은 △부산테마형 교육과정인 ‘BTS 부산’ △독서중점교육 시범기관 △STEAM 융합형 특색교육 등 3개 주제로 구성된다. 부산교육청 주요 정책사업과 연계한 유아들의 작품과 활동 결과물을 선보이고, 유아와 가족이 함께 참여할 수 있는 체험활동도 운영한다.

행사 마지막은 유아들이 교육활동을 통해 익힌 다양한 예술적 표현을 공연으로 선보인다. 가족과 성장의 기쁨을 나누고 서로의 개성과 다양성을 존중하는 통합교육의 의미를 되새기는 시간으로 꾸며질 예정이다.

박혜란 새결유치원 원장은 “부산 최초 통합유치원의 설립과 개원을 위해 애써주신 모든 분들께 감사드린다”며 “유아 한 명 한 명의 고유한 특성을 존중하고 서로의 다름을 이해하며 함께 배우고 성장하는 행복한 교육공동체를 만들어 나가겠다”고 말했다.

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