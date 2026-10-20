전남광주시, 27개 시군구와 ‘시민주권 협력’ 본격화

전남광주통합특별시가 시민주권 정책의 현장 실행과 주민자치 활성화를 위해 관내 27개 시·군·구와의 협력 체계를 본격적으로 가동했다.

전남광주통합특별시 시·구·군 시민주권 및 주민자치 담당 공직자 소통회의. 전남광주 제공

20일 전남광주시에 따르면 시는 이날 무안청사 왕인실에서 윤난실 시민주권부시장과 27개 시·군·구 업무 담당 공직자 100여 명이 참석한 가운데 첫 소통회의를 열고 핵심 정책 추진 방향을 논의했다.

이번 회의는 시의 시민주권 전담 부서 신설에 맞춰 시·군·구 간 상시 협력 기반을 구축하기 위해 마련됐다. 참석자들은 시민주권 종합계획 수립과 시민주권헌장 제정 등 주요 과제를 공유하고, ‘시민의 날’ 제정 및 ‘시민의 노래’ 제안에 대해 지역별 의견을 수렴했다.

이어 서복경 더가능연구소 대표가 ‘통합특별시 시민주권 정책 방향’을 주제로 강연을 진행하며, 행정 현장에서 시민 참여와 주민 자치가 실질적으로 작동하기 위한 지자체의 역할과 협력 방안을 제안했다.

통합특별시는 이번 회의를 기점으로 27개 시·군·구와 상시 소통 체계를 구축하고 우수 사례를 공유하는 한편, 시민 제안이 정책과 예산에 반영되는 단계적 참여·환류 시스템을 마련할 계획이다.

윤난실 시민주권부시장은 “시민주권은 선언이 아닌 실행이어야 한다”며 “올해 안에 현장 실행 과제를 발굴하고 시민주권의 가치를 제도로 구현해 정책 성과를 시민들이 체감할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

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