카카오, 카톡 채널홈·소식 개편… 콘텐츠형 피드 추가

카카오가 카카오톡 채널의 ‘채널홈’과 ‘소식’ 기능을 개편해 콘텐츠 노출과 이용 편의성을 강화한다.

카카오는 채널 운영자가 업종과 운영 방식에 맞춰 채널을 구성할 수 있도록 새로운 ‘콘텐츠형 채널홈’을 추가했다고 20일 밝혔다.

콘텐츠형 채널홈에서는 채널에 게시된 소식과 숏폼 콘텐츠를 격자형 피드로 한눈에 볼 수 있고, 관심 콘텐츠를 연 뒤 위아래로 넘기며 다른 게시물도 이어서 확인할 수 있다. 운영자는 기존 일반형과 콘텐츠형 가운데 하나를 선택할 수 있다.

카카오가 개편한 카카오톡 채널홈 기능. 카카오 제공

채널별 특색을 살릴 수 있도록 프로필과 바로가기 기능도 강화했다. 비즈니스 채널은 사진·동영상·색상으로 배경을 설정할 수 있고 쿠폰, 예약하기, 전화하기 등 주요 기능을 바로가기 버튼으로 배치할 수 있다.

새로운 ‘카드형 소식’ 기능도 도입했다. 사진과 동영상을 최대 40개까지 첨부하고 좌우로 넘겨볼 수 있으며 링크와 위치 정보도 함께 넣을 수 있다. 긴 글은 기존 ‘블로그형 소식’을 활용하면 된다. 소식 편집과 미리보기, 발행 설정도 한 화면에서 처리할 수 있도록 개선했다.

카카오는 비즈니스 채널 전환 대상도 기존 사업자에서 전문 자격을 가진 개인까지 확대했다. 심사를 거쳐 승인받으면 ‘경력 카드’를 활용해 전문 분야와 경력을 소개할 수 있다. 황준연 카카오비즈니스 도메인 리더는 “파트너와 이용자가 카카오톡 채널에서 더 편리하게 소통할 수 있도록 서비스를 고도화하겠다”고 말했다.

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