“러닝에 부정직 인식 생기면 어쩌나”…기안84, 잇단 마라톤 대회에 우려

웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 서울 도심에서 잇따라 열리는 마라톤 대회로 시민들의 교통 불편이 커지고 있다고 지적했다.

기안84는 지난 19일 자신의 유튜브 채널 ‘인생84’에 공개한 영상에서 배우 권화운과 마라톤 대회에 관한 이야기를 나눴다. 두 사람은 평소 달리기를 즐기는 사이로, 영상에서 최근 서울에서 잇따라 열리는 러닝 대회와 그에 따른 교통 상황을 언급했다.

유튜브 채널 ‘인생84’ 캡처

기안84는 “서울에서 (마라톤 대회를) 너무 많이 하니까 주말에 길이 엄청 막히더라”며 “오히려 일반 사람들이 그런 것 때문에 러닝을 안 좋게 생각할 수도 있겠더라”고 걱정했다. 마라톤 대회가 늘어나는 상황에서 도로 통제가 반복되면 달리기를 즐기지 않는 시민들이 러닝 문화 자체에 부정적인 인식을 가질 수 있다는 이야기다.

권화운도 대회가 한꺼번에 열리는 상황을 지적했다. 그는 “지금 동시에 세 군데에서 (마라톤 대회가) 열리고 있다”고 말했다. 그는 “축구의 월드컵도 매주 하지는 않지 않냐. 마라톤도 진짜 메이저 대회 하나에 집중하면 어떨까”라는 의견을 덧붙였다. 기안84 역시 “선택과 집중을 하는 것”이라고 공감했다.

유튜브 채널 ‘인생84’ 캡처

실제로 서울에서 열리는 마라톤 대회와 도로 통제는 최근 몇 년 사이에 증가했다. 서울시가 출발·도착 장소 사용을 승인한 마라톤 대회는 2024년 53건에서 2025년 94건, 2026년 117건으로 늘었다. 대규모 도로 통제를 동반한 대회도 2024년 16건에서 2025년 31건으로 증가했으며, 올해는 37건으로 집계됐다.

대회 증가에 따른 시내버스 우회 운행도 늘었다. 서울시 자료에 따르면 마라톤 대회로 버스 노선을 우회한 사례는 2024년 666건에서 2025년 1446건으로 두 배 이상 증가했다. 올해도 6월까지 801건을 기록했다. 이 때문에 대회 참가자뿐 아니라 주말 출근자와 약속 장소로 이동하는 시민, 대중교통 이용자까지 영향을 받으면서 도로 통제에 대한 불만이도 이어지고 있다.

유튜브 채널 ‘인생84’ 캡처

서울시는 시민 불편을 줄이기 위해 올해 1월부터 마라톤 대회 운영 가이드라인을 시행하고 있다. 대회 출발 시간을 오전 7시 30분 이전으로 앞당기고 오전 10시 전후에 마무리하도록 유도하는 한편, 광화문광장과 여의도공원, 월드컵공원 등 주요 장소의 대회 인원도 제한한다는 방침이다.

한편 기안84는 방송과 유튜브를 통해 꾸준히 달리기에 도전해 왔다. 2023년 청주 마라톤에서 생애 첫 풀코스를 완주했고, 2024년에는 뉴욕 마라톤에도 참가해 완주했다.

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