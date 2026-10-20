BC·신한·하나카드, 금융 취약층 보호부터 골목상권 살리기까지

금융권이 불법사금융 피해 예방과 소상공인 지원을 중심으로 상생금융 활동을 확대하고 있다. 금융 취약계층을 보호하기 위한 공동 캠페인부터 골목상권 소비를 늘리는 할인 행사까지 지원 방식도 넓어지는 모습이다.

BC카드 제공

20일 금융업계에 따르면 BC카드는 최근 김영우 사장이 서민금융진흥원이 주관하는 '사람 살리는 금융' 캠페인에 동참했다.

지난 7월 시작된 이 캠페인은 불법사금융으로 어려움을 겪는 금융 취약계층을 보호하고 포용금융의 필요성을 알리기 위해 마련됐다. 참여자가 관련 메시지를 담은 사진이나 영상을 사회관계망서비스(SNS)에 게시하고 다음 참여자를 지목하는 릴레이 방식으로 진행된다.

김 사장은 정일선 광주은행장의 지목을 받아 참여했다. 불법사금융 피해 예방과 금융의 사회적 안전망 역할에 공감하며 캠페인 취지에 힘을 보탰다.

BC카드는 캠페인 참여와 함께 결제 인프라를 활용한 지역상권 지원도 이어가고 있다.

오는 12월까지 생활금융플랫폼 '페이북'의 '마이태그'에 등록한 고객이 서울 10개 로컬브랜드 골목상권 내 BC카드 가맹점에서 결제하면 청구할인 혜택을 제공한다. 소비자 할인 혜택을 지역 소상공인 매출 증가로 연결하려는 취지다.

지난 9월에는 서울 중구청과 친환경 포장재 지원 협약도 체결했다. 골목시장 소상공인의 포장재 구매 부담을 줄이는 동시에 친환경 유통 환경 조성을 지원하기 위한 사업이다.

신한카드는 소비 촉진을 통한 소상공인 지원에 나섰다.

신한카드는 지난 9월 서울시, 동반성장위원회, 신용카드 사회공헌재단과 함께 총 10억원 규모의 '신용카드 동반성장' 행사를 마련했다.

이달 18일까지 서울 영세·중소 가맹점에서 신한카드로 일정 금액 이상 결제한 고객을 대상으로 총 9억5000만원 상당의 서울사랑상품권을 추첨 지급하는 방식이다. 이용금액에 따라 1만원부터 5만원까지 상품권을 제공하도록 했다.

신한 SOL페이의 '마이샵' 쿠폰을 활성화한 고객이 서울 영세·중소 가맹점에서 건당 5만원 이상 결제하면 2000원을 돌려주는 캐시백 행사도 함께 마련했다. 캐시백 지원 규모는 총 5000만원이다.

이달 31일까지는 전국 1만여개 착한가격업소에서 신한 신용카드로 1만원 이상 결제하면 2000원을 할인해주는 행사도 운영한다. 고객 한 명당 최대 5회까지 혜택을 받을 수 있다.

신한카드는 지난 2월 '소상공인 특례 햇살론카드'도 출시했다. 서민금융진흥원의 보증을 받은 소상공인이 신청할 수 있는 정책성 카드로, 카드 이용한도는 서민금융진흥원이 부여한 범위에서 정해진다. 일정 이용실적을 충족하면 생활쇼핑과 커피·제과점 등에서 할인 혜택도 제공한다.

하나카드 역시 금융 취약계층 보호를 위한 공동 캠페인에 참여했다.

성영수 하나카드 사장은 지난 9월 21일 진성원 우리카드 대표의 지목을 받아 '사람 살리는 금융' 릴레이 캠페인에 동참했다.

성 사장은 고금리와 고물가로 어려움을 겪는 서민들이 불법사금융 위험에 노출되지 않도록 금융권이 책임 있는 역할을 해야 한다고 강조했다. 이후 남궁원 하나생명 사장과 배성완 하나손해보험 사장을 다음 참여자로 지목했다.

은행권에서도 캠페인 참여가 이어지고 있다. 이환주 KB국민은행장은 지난 9월 28일 이호성 하나은행장의 지목으로 캠페인에 동참하고, 정문철 KB라이프생명 대표를 다음 주자로 추천했다.

KB국민은행은 불법사금융과 과다채무로 어려움을 겪는 금융 취약계층을 위한 포용금융 실천 의지를 밝혔다.

금융사들의 상생 활동은 크게 금융 취약계층 보호와 소상공인 매출 지원으로 나뉜다. 불법사금융 예방 캠페인은 피해 위험을 알리는 데 초점을 맞추고, 할인·캐시백 행사는 소비자의 지역상권 방문과 결제를 유도하는 방식이다. 정책금융 상품은 자금 조달이 필요한 소상공인을 대상으로 한다.

앞으로 관건은 실제 지원 성과다. 캠페인의 인지도 확대와 함께 금융 취약계층의 피해 예방 효과, 영세 가맹점의 매출 증가, 소상공인의 금융비용 절감 등이 상생금융의 실효성을 판단할 기준이 될 전망이다.

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