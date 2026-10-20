강남, 포경수술 고백 “일본은 안해…하와이에서 받았다”

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’ 화면 캡처

가수 겸 방송인 강남이 코 재수술 사실부터 포경수술을 받은 사연까지 솔직하게 털어놨다.

19일 공개된 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’의 웹예능에는 강남과 가수 로이킴, 최예나가 게스트로 출연했다.

정호철이 “뭔가 미세하게 조금 더 잘생겨진 것 같다”고 말하자 강남은 “코를 해서 붓기가 빠졌다”며 “20년 전에 했는데 코가 위로 올라와서 다시 자리를 잡았다”고 설명했다.

이후 대화는 포경수술로 이어졌다. 로이킴이 남성들의 포경수술 경험에 관해 이야기하자 신동엽은 수술 여부는 개인의 철학과 취향, 사회적 분위기 등에 따라 본인이 결정할 문제라고 말했다.

이에 강남은 “저도 했다”며 “일본은 웬만하면 안 한다”며 하와이에 갔을 당시 한국인 친구들이 포경수술에 관한 이야기를 계속해 자신도 수술을 받게 됐다고 밝혔다. 결국 하와이에서 수술을 받았다는 강남의 이야기에 출연진 사이에서 웃음이 터졌다.

로이킴은 자신은 태어나자마자 포경수술을 받았다고 밝혀 또 다른 반응을 이끌어냈다.

포경수술이라는 표현의 의미를 두고도 대화가 오갔다. 강남이 “왜 포경이냐”고 묻자 신동엽은 고래를 잡는 배를 포경선이라고 부르는 데서 나온 표현이라고 설명했다. 이에 강남은 “시작부터 별걸 다 배워가네”라며 웃었다.

신동엽은 코 성형수술 이야기에서 시작된 대화가 포경수술까지 이어지자 “강남이 코 성형수술 얘기하다가 쭉 아래로 내려온 거다”라고 농담했다. 이어 내성발톱 수술까지 언급하며 특유의 입담으로 분위기를 마무리했다.

한편 강남은 일본 출신으로 2011년 그룹 M.I.B 멤버로 데뷔했다. 이후 각종 예능 프로그램에서 활약하며 방송인으로 활동 영역을 넓혔으며, 2019년 전 스피드스케이팅 국가대표 이상화와 결혼했다.

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