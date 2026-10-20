'세종' 아파트 매물 전국서 유일하게 감소…집값 반등 조짐

정부가 공무원 정원 약 1만명 규모의 수도권 행정기관 44곳을 세종으로 옮기는 계획을 발표한 뒤 세종 아파트 매매 매물이 전국에서 유일하게 감소했다.

같은 단지에서 전달보다 수억원 높은 가격에 매매가 이뤄지는 등 아파트 매매가격도 반등하면서, 행정수도 이전 논의가 불붙었던 2020년의 집값 급등 흐름이 재현될지 주목된다.

20일 부동산 빅데이터 업체 아실에 따르면 이날 세종 아파트 매매 매물은 9954건으로, 이전계획이 발표된 다음날인 14일 1만214건보다 260건(2.5%) 줄었다. 지난달 28일(9872건) 이후 22일 만에 가장 적은 수준이다.

같은 기간 전국 아파트 매매 매물은 60만2687건에서 60만9405건으로 6718건(1.1%) 늘었다. 서울이 2.4%, 경기가 1.1% 증가하는 등 전국 16개 광역지자체에서 매물이 감소한 곳은 세종뿐이었다.

행정안전부는 지난 13일 수도권에 있는 중앙행정기관과 소속기관 등 44곳을 세종으로 이전하는 계획을 발표했다. 이전 대상 기관의 정원은 9929명으로, 내년에는 27개 기관, 2995명이 민간 임차공간을 활용해 우선 이전할 예정이다.

특히 정부세종청사와 가까운 종촌동과 어진동을 중심으로 매물이 줄었다. 종촌동은 지난 13일 605건에서 이날 578건으로 27건(4.5%) 감소했다. 어진동은 같은 기간 288건에서 284건으로 4건(1.4%) 줄었다.

아파트 매매가격도 이전 계획 발표 후 상승 전환했다. 한국부동산원 주간아파트가격동향에 따르면 이전계획 발표 전날인 지난 12일 기준 세종 아파트 매매가격은 0.02% 올라 전주(-0.05%) 하락에서 소폭 반등했다.

지난달 거래가격을 수억원 웃도는 매매 사례도 나왔다. 나성동 나릿재마을2단지 '세종리더스포레' 전용 84.82㎡는 지난 13일 12억8000만원(29층)에 매매됐다. 지난달 15일 같은 면적 거래가격인 10억2500만원(36층)보다 2억5500만원(24.9%) 높은 금액이다.

매수심리도 회복세를 보이고 있다. 국토연구원에 따르면 지난달 세종의 주택매매시장 소비심리지수는 125.3으로 서울(130.8)에 이어 전국에서 두 번째로 높았다. 전월 112.9보다 12.4포인트 상승한 수치다.

세종 지수는 지난 7월 101.5에서 8월 112.9, 9월 125.3으로 두 달 새 23.8포인트 높아졌다. 같은 기간 전국 지수가 119.5에서 117.3으로 2.2포인트 하락한 것과 다른 흐름을 보이고 있다.

세종은 과거에도 행정수도 이전 논의가 불거지며 집값이 급등한 바 있다. 한국부동산원 주간 통계 누적 기준으로 2020년 세종 아파트 매매가격은 한 해 동안 42.37% 올라 전국 최고 상승률을 기록했다. 당시 7월 셋째 주 0.97%였던 주간 상승률은 넷째 주 2.95%까지 뛰었다.

중앙행정기관 추가 이전계획이 구체화하면서 2020년과 같은 급등 흐름이 재현될지 주목된다.

김인만 김인만부동산경제연구소 소장은 "서울 집을 팔고 세종에서 주택을 매입하기보다 전세를 구하려는 사람이 많을 것"이라며 "전셋값 상승 압력이 커지고 매매가격도 영향을 받을 수 있다"고 말했다.

이어 "그렇다고 2020년과 같은 비정상적인 상승은 힘들 수 있다"면서도 "이번에는 공무원 1만명의 주거 수요 유입이 분명하기 때문에 상승 흐름은 분명할 것"이라고 밝혔다.

<뉴시스>

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