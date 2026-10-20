교통비 환급 못 받을라... '모두의카드' 등록번호 26일까지 확인하세요

대중교통비 환급 서비스인 ‘모두의카드’ 이용자는 26일까지 실제 사용 중인 카드번호와 서비스에 등록된 카드번호가 일치하는지 확인해야 한다. 카드정보가 일치하지 않으면 27일 이용분부터 교통비 환급에 차질이 생길 수 있다.

국토교통부 대도시권광역교통위원회는 20일 모두의카드 이용자 중 카드정보를 현행화하지 않은 이용자를 대상으로 이처럼 요청했다.

지난달 28일 서울역 교통카드 충전기에 모두의카드가 놓여 있는 모습. 이날 정부는 모두의카드 부정수급 관리방안을 강화했다. 뉴시스

이는 추가경정예산 편성 이후 시스템을 개편하면서 모두의카드에 등록된 카드정보와 실제 사용 중인 카드정보가 일치해야 대중교통 이용 내역을 정확하게 확인할 수 있게 된 데 따른 조치다. 대광위는 지난 6월부터 카드사와 협력해 문자메시지와 인터넷 홈페이지 등에서 카드정보 현행화를 안내해 왔다. 상당수 이용자가 변경을 끝냈지만, 일부 이용자는 여전히 등록된 카드정보와 실제 사용 카드정보가 일치하지 않는 것으로 파악됐다.

로그인 후 등록된 카드번호와 실제 사용 중인 카드번호를 비교해 다를 경우 현재 사용하는 카드번호로 변경하면 된다. 번호가 같으면 별도 조치는 필요하지 않다.

모두의카드 홈페이지 및 앱 QR코드. 국토부 제공

한편 27일 오전 0시부터 오전 10시까지 시스템 개선과 점검으로 모두의카드 회원가입과 카드 등록·변경 서비스가 일시 중단된다. 다만 점검 중에도 대중교통 이용은 가능하며 교통비 환급금도 정상적으로 적립된다. 점검 종료 시각은 진행 상황에 따라 달라질 수 있다.

김용석 대광위 위원장은 “아직 카드정보를 현행화하지 않은 이용자는 26일까지 변경을 완료해 교통비 환급 혜택을 계속 누리길 바란다”고 당부했다.

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