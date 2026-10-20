외인·기관 ‘팔자’…코스피, ‘5500선’도 위태

완만한 회복선을 그리던 코스피가 20일 또다시 부진에 빠졌다. 프랑스 소요사태, 미국 국채금리 상승 등 대외 악재에 타격을 입은 것으로 분석된다.
한국거래소에 따르면 코스피 지수는 이날 오전 10시20분 기준 244.01포인트(4.23%) 내린 5524.00를 나타내고 있다. 34.44포인트(0.60%) 내린 5733.57로 개장한 후 낙폭을 확대하고 있다. 외국인과 기관의 매도세에 개인 홀로 순매수로 맞서는 형국이다.
간밤 뉴욕증시에서는 인공지능(AI)·반도체 관련주 주가가 상승세를 보였다. 다우존스30 산업평균지수는 0.07% 내렸고, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 0.41%, 나스닥 종합지수는 1.11% 상승 마감했다. 필라델피아 반도체 지수는 1.61% 오르며 9거래일 만에 반등했다. 마이크론(2.97%)과 SK하이닉스 미국주식예탁증서(ADR)(4.67%), 엔비디아(1.38%) 등이 오른 영향이다.
다만 프랑스 소요사태와 미국 국채금리 상승 등이 투자 심리 회복에 악영향을 끼친 것으로 분석된다. 미국 10년 만기 국채금리는 6.69bp(1bp=0.01%포인트) 오른 5.1397%, 30년 만기 국채금리는 4.64bp 오른 5.4673%를 기록했다. 아울러 이번 주 메타와 테슬라, 스페이스X 등 대형주 실적 발표를 앞두고 시장의 관망 심리도 작동하고 있는 것으로 풀이된다.
같은 시각 코스닥도 전장보다 31.61포인트(3.91%) 내린 777.28을 보이고 있다.
한지영 키움증권 연구원은 “미국 나스닥 반등 성공 소식, 과매도 인식 지속에 따른 기술적 매수세 유입 등 상방 요인과 유럽발 정치 불확실성, 주 중반 미국 빅테크 실적 경계심리 등 하방 요인이 공존한다”며 “오늘 증시는 전반적인 증시의 상단은 제한된 채 업종 차별화 흐름을 보일 것으로 전망한다”고 말했다.
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