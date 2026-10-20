우니꼬코리아, ‘멜로우TV 팀나빠, 파티타임!’ 팝업 종료… 누적 방문객 약 5만 명

사진=우니꼬코리아 제공

캐릭터 IP 라이선싱 및 콘텐츠 비즈니스 전문기업 ㈜우니꼬코리아는 ‘멜로우TV 팀나빠, 파티타임!’ 팝업스토어가 의왕과 동부산에서 누적 방문객 약 5만 명을 기록하고 운영을 마쳤다고 밝혔다.

이번 팝업스토어는 지난 9월 17일부터 30일까지 롯데프리미엄아울렛 의왕점에서, 10월 2일부터 14일까지 롯데프리미엄아울렛 동부산점에서 순차적으로 개최됐다. 우니꼬코리아에 따르면 두 행사장을 합친 누적 방문객은 약 5만 명으로 집계됐다.

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행사 기간에는 팬미팅과 점프파티도 진행됐다. 의왕점에서 열린 팬미팅에는 팬들이 참여했으며, 점프파티에서는 음악과 함께 참여하는 프로그램이 운영됐다. 이어 동부산점에서 개최된 팬미팅은 우니꼬코리아에 따르면 사전예약 시작 5분 만에 예약이 마감됐다.

이번 팝업스토어는 멜로우TV의 인기 캐릭터를 활용한 한정판 굿즈를 비롯해 대형 캐릭터 벌룬, 포토존, 캐릭터 탈인형, 팝업스토어 한정 점프맵 체험 등 콘텐츠로 꾸며졌다. 특히 멜로우와 벨키의 버추얼 참여와 팀나빠 크루들의 현장 참여를 결합한 팬미팅은 크리에이터와 팬들이 온·오프라인에서 소통하는 방식으로 진행됐다.

우니꼬코리아는 이번 프로젝트에서 캐릭터 굿즈 기획·디자인뿐 아니라 팬미팅과 점프파티 등 현장 이벤트 및 체험형 콘텐츠를 기획하며 온라인 크리에이터 IP를 상품과 공간, 체험 콘텐츠로 확장했다.

우니꼬코리아 관계자는 “의왕과 동부산에서 보내준 팬들의 뜨거운 성원에 감사드린다”며 “앞으로도 캐릭터 IP의 매력과 팬덤의 특성을 살린 다양한 상품과 콘텐츠를 통해 즐겁고 새로운 경험을 선보이겠다”고 전했다.

한편, 우니꼬코리아는 국내외 캐릭터 IP 라이선싱을 기반으로 이모티콘·게임 콜라보 등 디지털 라이선싱부터 굿즈 기획·제작·유통, 팝업스토어 및 팬덤 이벤트 기획까지 온·오프라인 IP 관련 사업을 전개하고 있다.

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