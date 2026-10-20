‘장모 살해·아내 납치’ 26세 김성우 구속 송치… 보복살인 혐의 적용

서울 송파구에서 장모를 살해하고 별거 중인 아내를 납치한 혐의를 받는 김성우(26)가 구속 상태로 공소청에 넘겨졌다. 경찰은 김성우가 아내의 가정폭력 신고 등에 앙심을 품고 범행한 것으로 보고 보복살인 혐의를 적용했다.

왼쪽 사진은 지난 11일 서울 송파구에서 발생한 장모 살인 및 아내 납치사건 피의자 김성우의 머그샷. 오른쪽 사진은 피의자 김성우가 20일 서울 송파경찰서에서 공소청으로 송치되는 모습. 연합뉴스

서울 송파경찰서는 20일 김성우를 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률상 보복살인·보복감금, 특수폭행, 스토킹처벌법·가정폭력처벌법 위반 등의 혐의로 서울동부지방공소청에 구속 송치했다고 밝혔다.

김성우는 이날 오전 송파경찰서에서 호송차에 오르며 범행 동기를 묻는 취재진의 질문에 아무런 답을 하지 않았다.

김성우는 지난 11일 오전 5시35분쯤 송파구 문정동에서 50대 장모를 흉기로 찔러 살해하고, 20대 아내를 강제로 차량에 태워 강원 양양군의 한 야산까지 데려가 감금한 혐의를 받고 있다. 당시 장모는 딸을 강제로 끌고 가려는 김성우를 제지하다 변을 당한 것으로 조사됐다.

김성우는 지난 2월 아내와 혼인신고를 했지만 8월부터 별거했다. 아내는 같은 달 김성우를 가정폭력 혐의로 신고했고, 이후 이혼조정 신청을 취하한 뒤 혼인무효 소송을 진행 중이었다.

지난 11일 새벽 서울 송파구 문정동의 한 주택가에서 장모를 살해한 20대 남성이 아내를 끌고 가는 모습. 오른쪽은 사건 현장. 연합뉴스TV 보도화면 캡처·세계일보 자료사진

범행 당시 112 신고에 담긴 김성우의 발언에서도 보복 정황이 드러났다. 지난 14일 국민의힘 강명구 의원실이 경찰청으로부터 확보한 자료에 따르면 사건 당일 현장 일대에서 8건의 112 신고가 접수됐다. 오전 5시38분쯤 최초 신고에는 한 여성이 살려달라고 외치며 남성에게 폭행당하고 있다는 목격 내용이 담겼다.

이어 오전 5시42분쯤 접수된 신고에는 김성우가 아내에게 “네가 경찰에 신고하기 전에 내가 뭐라 했어”라고 말하는 목소리가 담겼다. 경찰은 김성우가 아내의 가정폭력 신고와 혼인무효 소송에 보복하거나 소송 취하를 종용하려 한 것으로 판단했다.

경찰 조사 결과 김성우는 지난달 16일부터 이달 11일까지 18차례에 걸쳐 처가 인근에서 아내를 기다리는 등 스토킹한 것으로 나타났다. 법원의 접근금지 임시조치가 유지되던 기간에도 9차례 스토킹한 것으로 조사됐다.

경찰은 김성우가 지난달 21일 처가 인근에서 범행에 사용한 과도를 구입하고, 범행 당일 흉기를 소지한 채 현장 주변에서 약 4시간 대기한 점 등을 근거로 계획범죄에 무게를 뒀다.

장모 살인 및 아내 납치사건 피의자 김성우가 20일 서울 송파경찰서에서 공소청으로 송치되고 있다. 김성우는 지난 11일 오전 5시 38분께 송파구 처가를 찾아가 50대 장모를 흉기로 찌르고, 아내를 차량에 태워 납치한 혐의를 받는다. 연합뉴스

반면 김성우는 경찰 조사에서 장모 살해는 우발적이었으며, 아내를 감금한 것은 대화를 하기 위한 목적이었다는 취지로 주장했다.

서울경찰청은 전날 신상정보공개심의위원회를 열어 김성우의 이름과 나이, 얼굴 사진을 공개했다. 경찰은 피해의 중대성과 범행 수단의 잔인성, 범행을 입증할 충분한 증거 등을 고려해 신상 공개를 결정했다고 밝혔다. 신상정보는 다음달 18일까지 공개된다.

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