전남광주, 올해 벼 재배면적·쌀 예상생산량 ‘전국 1위’

전남광주통합특별시가 올해 벼 재배면적과 쌀 예상생산량에서 모두 전국 1위를 차지하며 국내 최대 쌀 주산지로서의 위상을 재확인했다.

20일 전남광주시에 따르면 국가데이터처가 발표한 ‘2026년 쌀 예상생산량조사 결과’에서 전남광주 지역의 벼 재배면적은 14만8349ha, 쌀 예상생산량은 73만8159t으로 집계됐다. 이는 전국 시·도 가운데 가장 많은 물량으로, 전국 전체 쌀 예상생산량의 약 21%에 달한다.

벼 수확. 전남광주 제공

올해 전국 쌀 예상생산량은 전년 대비 0.6%(2만1000t) 감소한 351만8000t으로 추정됐다. 전국 벼 재배면적은 67만69ha로 전년보다 1.1% 줄었으나, 기상 여건 개선 등으로 10a당 생산량은 0.5% 증가한 525㎏으로 조사됐다.

전남광주시는 최대 생산 기반에 발맞춰 수확기 공공비축미 매입을 차질 없이 진행하고, 시·군 및 농협 미곡종합처리장(RPC) 매입 동향과 민간 재고 및 출하 상황을 밀착 점검할 방침이다. 특히 향후 실제 수확량과 가격 동향을 종합적으로 분석해 공급 과잉이나 쌀값 하락 우려가 확인될 경우 정부에 추가 매입 등 선제적인 수급 안정 대책을 건의할 계획이다.

손명도 전남광주시 농축산식품국장은 “전남광주가 전국 최대 쌀 생산지인 만큼 수확기 수급 상황을 세심하게 살피는 것이 무엇보다 중요하다”며 “공공비축미 매입과 산지 유통 관리를 차질 없이 추진하고 관계기관과 긴밀히 협력해 농가 부담을 줄이고 쌀 수급 안정에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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